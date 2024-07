La Terrazza dei Libri: Un Viaggio Letterario nella Calda Estate di Bastia Umbra

La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra ha ospitato il secondo appuntamento della Terrazza dei Libri, un evento che ha riscosso grande successo tra gli appassionati di lettura. La serata estiva, arricchita dalla presenza di numerosi libri e da un pubblico entusiasta, ha superato le aspettative.

La lettura è stata descritta come un viaggio per coloro che non possono prendere un treno. Durante la serata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di intraprendere un viaggio letterario, iniziando con l’esplorazione del mondo dei Manga. Queste opere giapponesi sono state presentate in modo competente da giovani appassionati del genere, offrendo una nuova prospettiva sulla cultura popolare.

Il viaggio è proseguito in Russia, grazie alle letture e ai racconti di coloro che arricchiscono il nostro contesto culturale. Questa immersione nella letteratura russa ha offerto un’opportunità unica per ampliare gli orizzonti culturali dei partecipanti.

La serata si è conclusa con un ritorno a casa, segnato da una piacevole degustazione di prelibatezze preparate per l’occasione dai nostri affezionati lettori. Questo momento di condivisione ha permesso ai partecipanti di godere della brezza serale, mentre l’anticipazione per i prossimi appuntamenti, previsti per mercoledì 17 e giovedì 18, cresceva.

La Terrazza dei Libri si conferma quindi come un evento imperdibile per gli amanti della lettura, un’occasione per viaggiare attraverso le parole e condividere esperienze uniche. L’entusiasmo e il gradimento per questo appuntamento sono palpabili, e l’attesa per i prossimi incontri è già alta. Non resta che attendere le prossime serate per scoprire quali nuove avventure letterarie ci attendono sulla terrazza della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra.