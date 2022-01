Lega Bastia: attivare punti di somministrazione di test antigenici

Anno nuovo sicuro: effettuazione tamponi antigenici per venire incontro alla crescente necessità causata dall’alto tasso di contagio che caratterizza il comune di Bastia Umbra e anche l’intera regione. A reclamarlo i consiglieri del Gruppo Lega Catia degli Esposti e Gessica Migliorati.

Fonte Lega Bastia

“In un momento delicato come questo – affermano i consiglieri Lega – chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi per un sostegno concreto al territorio attraverso l’istituzione di uno o più punti di somministrazione di test antigenici, utilizzando e attivando l’organizzazione del gruppo comunale di protezione civile in collaborazione con le farmacie comunale.

Se, come è stato detto durante l’ultimo consiglio comunale, che le farmacie comunali non hanno potuto attivare tale servizio per mancanza di spazio, crediamo che si possano individuare altri luoghi come la sede della Protezione civile, la sede della croce rossa, il palazzetto dello sport e Umbria Fiere.

Considerando che i festeggiamenti del nuovo anno contribuiranno a creare una deflagrazione di contagi che di fatto comprometterebbe, oltre all’aspetto sanitario, la ripartenza scolastica ed economica del paese, si rende necessario prende provvedimenti urgenti a tal riguardo”.