Morto Carlo Domicoli, Bastia perde un amico, era atleta dell’Aspa

Con dispiacere, ci uniamo all’ Ass. Aspa Bastia nel cordoglio per la perdita del concittadino Carlo Domicoli. Esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia, condividiamo il messaggio di Aspa

Ciao, Carlo

L’Aspa Bastia ha perso uno dei suoi personaggi più rappresentativi e carismatici. Carlo, persona schietta, generosa e ben voluta, è stata una figura fondamentale per la crescita della nostra Associazione per la quale in tutti questi anni si è sempre prodigato con dedizione, passione ed impegno.

Grazie Carlo.

Sulla morte di Carlo interviene anche il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

Ha dato tanto al volontariato con ASPA Bastia il concittadino Carlo Domicoli, oggi ci ha purtroppo lasciati. Con dolore invio un grande abbraccio alla famiglia, le piu sentite condoglianze ai suoi cari e agli amici dell’Associazione ASPABastia, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tanti concittadini che lo hanno conosciuto