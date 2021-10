Chiama o scrivi in redazione

Ok ad accensione anticipata impianti riscaldamento edifici pubblici e privati

In data odierna, con Ordinanza n. 100 è stata autorizzata l’ accensione anticipata degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale di Bastia Umbra per un massimo di 3 ore giornaliere.

fonte Ufficio stampa comune Bastia Umbra

Dal testo dell’Ordinanza:

“Considerato che il territorio del Comune di Bastia Umbra ricade nella fascia D, per la quale è previsto il riscaldamento degli edifici dal 1 Novembre al 15 Aprile, viste le condizioni atmosferiche che hanno determinato un notevole abbassamento della temperatura;

Visto l’art.5, comma primo del D.P.R. 74/2013, che stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, si autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento da Lunedì 11 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 in tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale per 3 ore giornaliere”.