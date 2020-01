Open day IPSC Bastia, appuntamento il 25 gennaio

Tutti sono invitati a respirare il clima di accoglienza e collaborazione dell’ IPSC di Bastia Umbra oltre che a valutare la ricca offerta formativa di una scuola che da sempre assicura ai propri alunni un brillante futuro sia dal punto di vista professionale che umano. Da anni l’Istituto professionale per i Servizi Commerciali di Bastia si colloca tra le migliori scuole della provincia di Perugia in termini di neo-diplomati che trovano lavoro in tempi brevi (fonte: Fondazione Agnelli). Questo risultato è frutto sia della stretta e consolidata collaborazione tra la scuola e le aziende, sia di una didattica fortemente innovativa, pronta a recepire le richieste provenienti dal tessuto economico locale.