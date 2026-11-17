Travi esposte alla pioggia, il M5S risponde al centrodestra.

📌 FLASH NEWS – Parte a Bastia Umbra la posa della copertura della palestra XXV Aprile. Il Movimento 5 Stelle replica al centrodestra sulle travi e precisa che la loro sostituzione non comporta costi aggiuntivi per il Comune di Bastia Umbra.

Sono iniziati martedì 17 novembre i lavori di posa della copertura della palestra XXV Aprile di Bastia Umbra. Lo riferisce il Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra in risposta al centrodestra cittadino, che il giorno precedente aveva segnalato l’esposizione delle travi alla pioggia. Secondo il gruppo, gli elementi della nuova copertura si trovavano già da circa quindici giorni nell’area di cantiere, dove erano stati depositati a terra in attesa del montaggio.

La sostituzione delle travi in legno

Nella nota, il Movimento 5 Stelle distingue gli elementi destinati alla posa dalle vecchie travi in legno, che avrebbero subito un deterioramento dopo anni di esposizione alle intemperie. Secondo la ricostruzione del gruppo, le condizioni del legname rendevano più conveniente sostituirlo che procedere con una riparazione.

La proposta di utilizzare travi nuove è arrivata dall’impresa subentrata nell’appalto, che l’ha presentata come una soluzione migliorativa. Il Movimento 5 Stelle riferisce che la scelta mira ad aumentare la qualità e la durata della struttura e che la sostituzione rientra nell’intervento senza costi aggiuntivi per il Comune di Bastia Umbra.

Il cantiere aperto nel 2021 e il nuovo affidamento

La palestra è inutilizzabile da oltre dieci anni. I lavori sono cominciati nel 2021, mentre il cantiere si è fermato nel 2022. All’insediamento dell’attuale amministrazione, secondo il Movimento 5 Stelle, l’interruzione era ancora in corso e la situazione amministrativa e contrattuale restava da risolvere.

Dopo la risoluzione del precedente contratto, il nuovo affidamento dei lavori è stato formalizzato nell’agosto 2025. Quel passaggio ha consentito la ripresa degli interventi. Nella sua ricostruzione, il gruppo attribuisce il superamento dello stallo al lavoro del sindaco Erigo Pecci, dell’assessore ai Lavori pubblici Marcello Rosignoli, dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti.

Il confronto sulle responsabilità dello stop

La replica del Movimento 5 Stelle riguarda anche la gestione del cantiere negli anni precedenti. Il gruppo ricorda che tra gli attuali consiglieri di minoranza siedono esponenti delle precedenti amministrazioni e riconduce a quella fase le decisioni assunte quando i lavori si interruppero. Nella nota richiama inoltre il periodo in cui le vecchie travi rimasero esposte alle intemperie durante la sospensione degli interventi.

Il montaggio della copertura rappresenta una nuova fase dei lavori per il completamento dell’impianto. Il Movimento 5 Stelle indica nella scuola e nelle associazioni sportive, oltre che nella comunità cittadina, le realtà che attendono da anni di poter tornare a utilizzare la palestra.