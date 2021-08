rEstate a Bastia, domenica 22 Ecosunday – Sbiciclettata

Week-end Sotto le Stelle

Tutti i fine settimana di agosto Piazza Mazzini a Bastia Umbra si accende con Musica live, dj set, street food, shopping. Promosso dal Comune di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, Turismo e promozione del territorio, Partner Riverock. Torna l’iniziativa di animazione a Bastia Umbra, con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 con band musicali e offerta gastronomica variegata sia da parte delle attività di enogastronomia e bar che con uno spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

il programma:

Venerdì 20 agosto ore 21.00 – Piazza Mazzini – Zastava Orkestar Live

Musica live in piazza Mazzini, questa volta si tratta di uno spettacolo di Musica Balkanica Itinerante.

Il gruppo è composto da elementi provenienti da alcune tra le migliori Orchestre dell’ Alta Maremma e non solo. Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici (ottoni, fiati e percussioni). Il repertorio prevede brani della Tradizione Popolare Balcanica oltre ad arrangiamenti e composizioni originali.

LEGGI ANCHE – rEstate a Bastia, il programma della settimana dal 16 al 24 Agosto

Le esibizioni, evocative di atmosfere e situazioni ispirate ai film di Kusturiça, sono piuttosto movimentate e spaziano tra musica, teatro e giocoleria coinvolgendo attivamente il pubblico, grazie anche all’ottimo feeling tra i componenti dell’Orkestra, ormai da 22 anni insieme a lavorare al progetto. Prosegue l’attività di ristorazione ed enogastronomia, bar, spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Riverock Produzioni.

Sabato 21 agosto – Centro storico di Bastia Umbra

Il Circo Abusivo live band

L’iniziativa è organizzata nell’ambito della rassegna rEstate a Bastia, in collaborazione con Al Ristorantino Flamingo, Il Caffè di Bastia, Da Paccale – Trattoria del Borgo

Latin night- Con Dj Cristian e Dj Dannylife salsa, bachata, Raggaeton, dembow

L’iniziativa è organizzata nell’ambito della rassegna REstate a Bastia, in collaborazione con Civico65caffe, Bar Italia Bastia Umbra, Bar 5 Sensi e Impresa e Sviluppo per Bastia.

Domenica 22 agosto dalle ore ore 9.30 Ecosunday Bicinbastia SBICICLETTATA

Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho”



“In bici con mamma e papà facciamo respirare la città!”

Evento promosso dal Comune di Bastia Umbra ed organizzato da Associazione Incantico con U.C. Bastia, Velo Club Bastia e Cooperativa Sociale FARE. Cosa c’è di meglio per le famiglie di una domenica dedicata alla bicicletta? Una mattina in grado di accontentare grandi e più piccoli a cominciare dalla sbiciclettata e la mostra delle bici storiche dalle 9.30, fino ad arrivare allo spettacolo e laboratorio di KAMISHIBAI delle 11. Un evento importante per la città di Bastia, anche dal punto di vista ecologico.

Per la penultima Ecosunday di rEstate a Bastia 2021 parte dai Giardini “Camacho” la Sbiciclettata, un percorso ciclistico aperto a tutti, amatori e più esperti, per godersi la città in modo eco-friendly. Oltre al percorso in bicicletta sarà anche possibile vedere dei mezzi storici, portati dalle associazioni organizzatrici dell’evento! LINK PER PRENOTARSI: bit.ly/SbiciclettataBastia

il percorso ad anello in bicicletta è lungo 5,6 km

PARTENZA da Via G. d’Annunzio (lato scuola primaria Don Bosco, Giardini pubblici)

Via Roma – Via Irlanda- Via San Rocco – Via della Rocca – Via Garibaldi – Piazza Mazzini – Via IV Novembre – Via Moncioveta – Via Gramsci – Via Roma – Via d’Annunzio

Per il Kamishibai saremo invece con “Mamma Gianna” che presenta, col suo teatro di carta itinerante, IL SIGNOR FORMICA! Poi, dopo l’ascolto, largo alla creatività con forbici, carta, frottage e collage. LINK PER PRENOTARSI: bit.ly/Kamishibai_Bastia

RIAPRE IL CINEMA ESPERIA MA L’ARENA ALL’APERTO CONTINUA FINO AL 5 SETTEMBRE

Riparte la programmazione del Cinema Esperia a Bastia Umbra, in questo mese tutta dedicata a bambini e ragazzi, ma prosegue anche la proiezione all’aperto presso l’arena estiva situata negli spazi dei Giardini pubblici di Via Marconi, iniziativa gradita a grandi e piccini e supportata dal meteo favorevole:

ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA: due spettacoli al cinema, con il confort dell’aria condizionata e due repliche all’aperto, presso l’Arena ai Giardini Pubblici di Bastia Umbra (“Giardini Lucio Castellini-Camacho”, Via Marconi).

Ore 18 e ore 20: al cinema, Sala 1

Ore 20.45 e ore 22. 15 all’Arena all’aperto, fino a domenica 29 Agosto (escluso lunedì 23 giorno di chiusura).

SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA: spettacolo unico esclusivamente al Cinema Esperia. Ore 21.30