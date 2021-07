rEstate a Bastia, torna nel centro storico il week-end Sotto le Stelle

Promosso dal Comune di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, Turismo e promozione del territorio, Partner Riverock

Torna l’iniziativa di animazione a Bastia Umbra, con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 con band musicali e offerta gastronomica variegata sia da parte delle attività di enogastronomia e bar che con uno spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

Venerdì 3 0.07 dalle ore 21.00

La centrale piazza Mazzini e le vie del centro storico saranno animate dalla street band BADABIMBUMBAND LIVE

“Trasformista, eclettica, multiforme. quattro show diversi: Bandita, Wanna Gonna Show, Opus Band, Banda Molleggiata: ognuno è un caleidoscopio musicale, un gioco teatrale di scatole cinesi. Un divertimento continuo” (dalla pagina FB BadaBimBumBand).

Sabato 31.07 – dalle ore 21.00

Animazione musicale nel centro storico, attività di ristorazione ed enogastronomia

inoltre

Venerdì 30.07 dalle ore 18.00

ai Giardini Lucio Castellini “Camacho”

LUDOGIARDINI: GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI RUOLO

Dal Tenda, casa editrice e di distribuzione a livello nazionale, con sede a Bastia Umbra, si occuperà di fornire una ampia ludoteca in occasione della giornata “Ludogiardini: Giochi da tavolo e giochi di ruolo “. I giochi saranno a disposizione di chiunque voglia approfittarne: potrete accomodarvi ai tavoli e giocare liberamente. Lo staff di Ideattivamente sarà a disposizione per la spiegazione dei giochi, in modo da consentire anche ai meno “preparati in materia” di avvicinarsi al mondo ludico con grande semplicità.

I giochi a disposizione saranno per tutte le età (dai 3 anni fino agli anziani) e per tutti i gruppi di gioco (dal singolo giocatore ai gruppi di 16 persone ed oltre).

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/LUDOGIARDINI

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Dal Tenda, Ideattivamente e Cooperativa Sociale FARE.

Domenica 1 Agosto dalle ore 18.00

ECOSUNDAY – Domenica 1 Agosto h 18.00 | Giardini Lucio Castellini “Camacho”

ESTEMPORANEA DI PITTURA – Giornata di arte all’aperto con una mostra di pittura e il premio “La città prende il volo”. Con Ciao Umbria & Amici dell’Arte e Pro Loco Bastia Umbra.

Mercoledì 4 Agosto h 21.00

TEATRO OPEN AIR – Mercoledì 4 Agosto h 21.00 | Ospedalicchio

CERCANDO LA BASTIA DEL TEMPO CHE FU – Secondo appuntamento con il percorso itinerante ideato e narrato da Rodolfo Mantovani.

Programma completo –> bit.ly/Programma_rEstateaBastia2021

Prosegue il Cinema d’estate presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” in Via Marconi, ore 21.15 Partner Cinema Esperia Bastia

Programmazione su FB cinema esperia bastia e www. cinemaesperiabastia