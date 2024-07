Sarafine illumina la Notte Bianca di Bastia con la sua performance

Sarafine illumina – Bastia Umbra, una città che ha saputo trasformare la notte in un palcoscenico di luci e suoni, ha accolto con entusiasmo la Notte Bianca il 6 Luglio. L’evento, parte del Bastia Estate Festival, ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, che ha riempito le strade e le piazze della città.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con Confcommercio presieduta da Marco Montecucco, FIPE Bastia Umbra e l’Associazione Culturale Riverock. L’obiettivo era quello di promuovere e valorizzare le attività commerciali locali.

Il momento più atteso della serata è stato il concerto di Samia (San Remo Giovani) e Sarafine (Vincitrice di X Factor 2023). Le loro performance hanno coinvolto il pubblico di Piazza del Mercato, creando un’atmosfera di festa e divertimento.

Oltre al concerto, la Notte Bianca ha offerto una serie di attrazioni sparse per la città. I visitatori hanno avuto l’opportunità di assaporare gusti da tutto il mondo grazie ai numerosi food truck presenti in Piazza del Mercato e nei vari bar, ristoranti ed esercizi commerciali di Bastia aperti per l’occasione.

Per i più piccoli, sono state organizzate diverse attività, tra cui l’animazione e la Baby Dance di “Facciamo Festa” in Piazza del Mercato e l’area gonfiabili presso il Nuovo Polo Commerciale Coop. Inoltre, vari mercatini erano presenti in Piazza Mazzini e lungo Via Roma, e la musica dal vivo ha animato le attività commerciali della zona come “Hoppipolla”, “Voglia di Pasta” e “Da Paccale”.

Il Sindaco Erigo Pecci, insieme al resto dell’Amministrazione Comunale e al Presidente di Confcommercio Bastia Umbra, ha espresso la sua soddisfazione per la folta partecipazione, sottolineando l’importanza della partecipazione, della condivisione e della voglia di stare insieme per la vita di Bastia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Responsabile del Settore Cultura Dott.ssa Lorella Capezzali, ai dipendenti degli Uffici e a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della Notte Bianca di Bastia Umbra.

La Notte Bianca di Bastia, inserita nel calendario di eventi di Bastia Estate, che proseguirà per tutto il mese di Luglio e Agosto, ha rappresentato un’opportunità di promozione e sviluppo del turismo e dell’economia locale, oltre che un’occasione di partecipazione e divertimento per tutte le cittadine e i cittadini di Bastia e non solo. L’evento ha superato le aspettative e l’affluenza dell’edizione dell’anno precedente, confermando il successo della Notte Bianca di Bastia Umbra.