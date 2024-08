Sopralluogo del Sindaco alla Colonia di Santa Lucia

Bastia Umbra – Questa mattina il sindaco, accompagnato dall’Assessora Zocchetti e dall’Assessore Rosignoli, ha effettuato un sopralluogo alla Colonia di Santa Lucia. Presenti anche i membri del neonato Comitato di Santa Lucia e la Capogruppo del Gruppo Scout AGESCI Bastia 1, Claudia Lattarini.

La struttura, di proprietà della Regione e precedentemente utilizzata dal Comune tramite una convenzione, è stata chiusa dalla precedente Amministrazione. L’obiettivo del sopralluogo è stato comprendere i termini per la riattivazione della convenzione, al fine di risolvere il disagio creato per i residenti di Santa Lucia, che non hanno più potuto beneficiare di uno spazio verde simbolo della storia del quartiere.

Il sindaco ha dichiarato che l’obiettivo principale è restituire questo spazio al quartiere di Santa Lucia, che ha urgente bisogno di un parcheggio e di uno spazio verde. La priorità è riaprire e ripulire il parco della Colonia e rendere nuovamente disponibile il parcheggio per i residenti. Successivamente, si procederà a verificare la situazione e l’agibilità degli immobili per realizzare il Centro Scout per il Gruppo AGESCI Bastia 1.

Durante il sopralluogo, il sindaco ha sottolineato l’importanza di restituire alla comunità uno spazio che ha rappresentato un punto di riferimento per molti anni. La riapertura della Colonia di Santa Lucia è vista come un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei residenti e offrire loro un luogo di aggregazione e svago.

L’Assessora Zocchetti ha evidenziato che la riattivazione della convenzione con la Regione è un passaggio cruciale per poter procedere con i lavori di riqualificazione. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale per raggiungere questo obiettivo.

L’Assessore Rosignoli ha aggiunto che il Comune è già al lavoro per individuare le risorse necessarie per la riqualificazione del parco e del parcheggio. Ha inoltre annunciato che saranno organizzati incontri periodici con i residenti per aggiornare sulla progressione dei lavori e raccogliere suggerimenti e proposte.

Il Comitato di Santa Lucia, rappresentato durante il sopralluogo, ha espresso soddisfazione per l’attenzione mostrata dall’Amministrazione comunale e ha ribadito l’importanza di riaprire la Colonia. La Capogruppo del Gruppo Scout AGESCI Bastia 1, Claudia Lattarini, ha dichiarato che la realizzazione del Centro Scout rappresenterebbe un’opportunità unica per i giovani del quartiere.

La Colonia di Santa Lucia, chiusa da tempo, è stata per anni un punto di riferimento per la comunità locale. La sua riapertura è vista come un segnale positivo per il futuro del quartiere e un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Il sindaco ha concluso il sopralluogo ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale a lavorare per la riapertura della Colonia e ha ringraziato tutti i presenti per il loro contributo. Ha inoltre annunciato che saranno avviate le procedure per la riattivazione della convenzione con la Regione e per la pianificazione dei lavori di riqualificazione.

La visita alla Colonia di Santa Lucia rappresenta un passo importante verso la riapertura di uno spazio fondamentale per la comunità. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in collaborazione con i residenti e le istituzioni per raggiungere questo obiettivo e restituire al quartiere un luogo di aggregazione e svago.