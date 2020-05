Sospensione campionati dilettantistici, Bastia salvo in quarta serie

di Lorenzo Capezzali

BASTIA UMBRA: Si comincia dalla sospensione definitiva della serie D e per il Bastia è champagne in quanto avrebbe la salvezza acquisita. Oltre al margine di vantaggio (9 punti) sul Ponsacco penultimo in classifica, la squadra si ritrova con una classica avulsa nei confronti del Pomezia scaturita negli scontri diretti terminati entrambi in parità (1-1) e (0-0). Soddisfazione nel clan bastiolo come parole di soddisfazioni sono state espresse dal presidente Mammoli alle prese con la pianificazione economica finanziaria per dare mordente alla composizione del nuovo organico.

Non sara’ facile ma Mammoli potrebbe far uscire dal cilindro qualche novita’.Basta attendere perche’ sicuramente la sicurezza matematica della salvezza per sospensione dei campionati gli sta dando carica e sicurezza nel guado di un clima generale non favorevole come quello economico.

I tifosi raggiunti dalle notizie di corridoio riflettono ed attendono il verdetto ufficiale per sfogare tutta la loro gioia. Bastia calcistica si ridesta e l’assessore Franchi allo sport si dice fiducioso sulla ufficialità della soluzione che rimetterebbe in gioco questa Bastia amato e sostenuto dall’intera città.