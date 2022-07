Search for: Search Button

Supermercati Gala, la denuncia dei sindacati, mancata applicazione contrattuale

“Riscontriamo ormai da troppi mesi una condizione non più sostenibile, le divergenze che coinvolgono la proprietà si ripercuotono sui lavoratori e sulle condizioni con cui quotidianamente svolgono il loro lavoro”. È quanto denunciano in una nota i sindacati Filcams Cgil Perugia, Fisascat Cisl Umbria e Uiltucs Uil Umbria rispetto alla situazione in essere nell’azienda L’Abbondanza Srl, che opera nella provincia di Perugia nel settore della grande distribuzione con il marchio Gala.

Fonte: Fabrizio Ricci

Ufficio stampa Cgil Umbria

Le tre sigle sindacai unitariamente hanno più volte denunciato le “inadempienze contrattuali dell’azienda”, che riguardano “gli inquadramenti professionali, inferiori rispetto alle mansioni realmente svolte, la gestione delle ferie e delle trasferte”.

Cosa ancor più grave, si riscontra “l’imposizione di un orario inferiore a quello contrattuale, con conseguente riduzione di ferie e permessi. Tanto che molti dipendenti – sottolineano Filcams, Fisascat e Uiltucs – risultano avere un monte ore di ferie e permessi in negativo”. “Inoltre – continuano i sindacati – per le trasferte fatte presso altri punti vendita non viene riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio: un comportamento inaccettabile, aggravato dall’aumento dei costi della benzina”.

A queste già gravi problematiche si aggiunge il fatto che i dipendenti sono costretti a svolgere mansioni di pulizia “straordinaria”, in particolare la pulizia dei bagni, svolta con gli stessi indumenti con cui poi si servono i clienti: “Pulizie fatte perciò senza preparazione, protezioni e indumenti adeguati, senza tener conto del Covid e di possibili contaminazioni”.

A questo si aggiungano poi “comportamenti antisindacali”, in quanto “in più di un occasione sono stato negato gli spazi per le assemblee”.

“Tutto questo è intollerabile – concludono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – crediamo che sia urgente un confronto con la proprietà e la richiesta di un nuovo management, con il quale sia possibile costruire delle relazioni sindacai per lo sviluppo aziendale e e per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti. Il più alto valore sociale a cui un’azienda come l’Abbondanza dovrebbe aspirare per arricchire il territorio passa attraverso il rispetto dei lavoratori, delle normative vigenti in materia di lavoro e di sicurezza, a partire dal Ccnl applicato e sottoscritto dall’associazione datoriale alla quale la stessa Abbondanza Srl ha aderito”.