Una dedica a tutti i bimbi e le bimbe di Bastia Umbra, ecco quale

“Una città non è una città senza una Biblioteca, a Bastia Umbra ne abbiamo una bellissima perché è costituita da tutti voi che ci seguite e sostenete da molti anni. Tantissimi sono i messaggi da parte di utenti grandi e piccini che arrivano sulla posta della Biblioteca per testimoniarci il vostro affetto, la vostra vicinanza e la nostalgia che vi assale. Grazie dal più profondo del cuore, il vostro sostegno è per noi un importante motivo di crescita che ci spinge a migliorare sempre di più.

Stiamo cercando, per quanto ci è possibile di dare un piccolo contributo per rendere meno difficile questo momento di forzata permanenza a casa per far conoscere un po’ meglio l’infinita ricchezza dei contenuti delle nostre biblioteche sulle piattaforme digitali. Fortunatamente in tempi di coronavirus, il web sopperisce ai limiti imposti dall’emergenza.

Numerosi erano gli eventi in programma per la primavera estate a Bastia Umbra, che siamo stati costretti a sospendere, ma non ad annullare, stiamo infatti lavorando ad una nuova programmazione dedicata a tutta la città. Bruno Tognolini, che avrebbe dovuto essere con noi ad Aprile, ci ha inviato due inedite Rime d’occasione scritte per questa quarantena, per bambini, ma come sempre per tutti, recitate sulla pagina facebook del Sindaco Paola Lungarotti

Questo è il nostro regalo di Pasqua per i bambini e le bambine della città di Bastia Umbra, un modo per continuare a stare insieme, senza paura e nel segno della responsabilità collettiva. Uniti supereremo anche questo momento difficile. A nome della Biblioteca Comunale Alberto la Volpe di Bastia Umbra, del Sindaco Paola Lungarotti e dell’ Amministrazione Comunale, i più sinceri auguri di buona Pasqua, un abbraccio, a prestissimo”.