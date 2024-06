Un’Unica Città, Molte Piazze: Conclusione della Campagna Elettorale di Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista

Venerdì segnerà la fine ufficiale di questa intensa campagna elettorale, durante la quale Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista hanno lavorato instancabilmente con i cittadini di Bastia per costruire un futuro migliore per la loro città. Questa giornata memorabile inizierà alle 21:00, con una serie di eventi nelle diverse piazze di Bastia, culminando con il discorso finale in Piazza Mazzini alle 22:30.

Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista invitano calorosamente tutti a partecipare a questi eventi, a mostrare il loro sostegno e a unirsi a loro per concludere questo lungo viaggio nello stesso modo in cui è iniziato: insieme. Questa è un’opportunità per i cittadini di Bastia di far sentire la loro voce e di sostenere il cambiamento che desiderano vedere nella loro città.

La serata inizierà alle 21:00 in Piazza Umberto Fifi a Costano, seguita da un evento alle 21:30 in Piazza Buozzi a Ospedalicchio. Alle 22:00, l’attenzione si sposterà su Piazza Giacchetti a Bastiola, prima del gran finale alle 22:30 in Piazza Mazzini.

Questo è un momento cruciale per la città di Bastia, un momento in cui i cittadini possono unirsi per sostenere un futuro migliore. Con la conclusione di questa campagna elettorale, si apre un nuovo capitolo per Bastia, un capitolo di speranza, progresso e unità. Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista sono pronti a guidare questo cambiamento, con il sostegno dei cittadini di Bastia.