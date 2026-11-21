In Consiglio comunale, Carabinieri, associazioni e cittadini

📌 FLASH NEWS – Il Consiglio comunale aperto di Bastia Umbra ha riunito il 20 novembre istituzioni, Carabinieri, associazioni e cittadini. Al centro della riunione la prevenzione della violenza sulle donne, la denuncia e i servizi territoriali di sostegno.

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra si è riunito in seduta aperta venerdì sera, 20 novembre, per la Settimana contro la violenza di genere 2026. Nella sala consiliare si sono confrontati rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, operatori dei servizi territoriali e cittadini. L’incontro ha affrontato il ruolo della comunità nel riconoscere la violenza contro le donne e nel contrastarla, a partire dai contesti in cui si svolge la vita quotidiana.

Prevenzione, denuncia e tutela delle vittime

L’Arma dei Carabinieri ha richiamato l’importanza della prevenzione, della denuncia e degli strumenti di tutela a disposizione delle vittime. Nel proprio intervento ha sottolineato il valore della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e servizi di sostegno. Il confronto ha riguardato anche i comportamenti che possono precedere gli episodi più gravi, come il controllo, le umiliazioni e le limitazioni della libertà, e il peso che il silenzio può avere nel lasciare emergere troppo tardi queste situazioni.

I progetti nelle scuole e il lavoro dei servizi

Durante la seduta sono stati ripercorsi i progetti promossi dall’amministrazione comunale con le associazioni e le Reti Antiviolenza. Tra le iniziative ricordate figurano i percorsi di educazione all’affettività nelle scuole, la mostra «Com’eri vestita?» e la campagna «Mai più bandiera bianca». Uno spazio è stato dedicato alle iniziative contro la violenza economica, affrontata come una delle forme che può assumere la violenza di genere.

Il Consiglio ha richiamato anche il lavoro quotidiano del Punto d’Ascolto Antiviolenza, della Rete Antiviolenza e del Tavolo delle Pari Opportunità. Alla seduta hanno partecipato gli operatori dei servizi territoriali, insieme alle realtà associative coinvolte nei progetti ricordati durante la serata.

L’impegno della comunità oltre il 25 novembre

Il sindaco Erigo Pecci ha riferito che dagli interventi è emerso l’impegno a proseguire il lavoro di sensibilizzazione. Ha indicato le scuole, le famiglie, i luoghi di lavoro e le associazioni come gli ambienti in cui portare il confronto avviato nella sala consiliare. Per il sindaco, all’azione delle amministrazioni e delle forze dell’ordine deve accompagnarsi l’attenzione quotidiana dei cittadini, anche dopo le iniziative del 25 novembre.

Il numero nazionale antiviolenza e stalking

Il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, è gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. Il servizio offre ascolto e supporto nel rispetto dell’anonimato. Può chiamare chi vive una situazione di violenza o stalking e chi conosce una persona che potrebbe aver bisogno di aiuto.