Web App VisitBastiaUmbra, avviso di manifestazione d’interesse: una call per gli operatori turistici del territorio di Bastia Umbra

In questo storico momento in cui le persone, le aziende e le amministrazioni sono chiamate a dare grande prova di coraggio e resilienza, il Comune di Bastia Umbra ha risposto al bando regionale POR-FESR 14-20, per promuovere azioni di riposizionamento dell’offerta turistica e del brand Umbria. In quest’ambito è stato presentato il progetto integrato VisitBastiaUmbra, per la riqualificazione e la fruizione tramite Web delle risorse del territorio bastiolo. La finalità del presente avviso è l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di titolari di attività commerciali appartenenti alla filiera del turismo con sede operativa nel Comune di Bastia Umbra, a diventare parte integrante e attiva nel progetto di valorizzazione degli attrattori del nostro territorio.

Compilando i form presenti nella sezione avvisi sul sito www.comune.bastia.pg.it l’operatore potrà riservarsi, a titolo gratuito, una pagina sulla Web App VisitBastiaUmbra, di seguito chiamata “account” completamente dedicata alla descrizione della propria attività, dei servizi e delle offerte, in modo da arricchire con un’esperienza unica i percorsi tematici progettati sugli attrattori del territorio.

L’avviso contiene oltra al form d’iscrizione alla WebApp VisitBastiaUmbra, le indicazioni per completare la procedura di registrazione a Umbriatourism, portale ufficiale dedicato al Turismo in Umbria, del quale VisitBastiaUmbra sarà parte integrante.

L’obiettivo sarà quello di offrire, in loco e da remoto, il territorio, le tradizioni, i protagonisti di Bastia, sotto rinnovate chiavi di lettura all’insegna della scoperta della dimensione locale. Da ottobre 2020 sono partiti i lavori per la realizzazione del progetto VisitBastiaUmbra e in questa fase appare cruciale instaurare una reale e fattiva collaborazione con i protagonisti del comparto turistico che operano sul territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal progetto e rendere la Città una tappa nel panorama Umbro.

Attraverso VisitBastiaUmbra gli utenti e gli operatori che hanno interesse a contribuire al perseguimento delle finalità proprie di Umbriatourism, avranno la possibilità di fruire gratuitamente di uno strumento comune per agire coerentemente e all’unisono per la promozione del nostro territorio. La piattaforma VisitBastiaUmbra è, infatti, finalizzata a coinvolgere gli attori del territorio di Bastia Umbra e dell’ecosistema turistico dell’Umbria all’interno di una vera e propria redazione diffusa, come previsto dalla L.R. 8/2017.

Tutto il materiale, le informazioni, la presentazione web app VisitBastiaUmbra e i moduli di partecipazione sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it Scadenza 18 agosto 2021