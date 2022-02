60esima edizione del Palio nuovo consiglio direttivo ente

60esima edizione del Palio con nuovo consiglio direttivo dell’Ente

Martedì 22 febbraio 2022 il Presidente Federica Moretti e il Coordinatore Alioscha Menghi hanno coordinato la prima riunione generale dell’anno dove è stato definito il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente Palio de San Michele.

Prima di iniziare la riunione c’è stato un rispettoso ed emozionante minuto di silenzio in memoria di Teresa Morettoni, storica figura del Palio che ci ha lasciato prematuramente qualche giorno fa.

Dopo questo doveroso interludio, sono stati accolti i nuovi Capitani eletti dai Rioni: Michele Betti (Moncioveta), Elisa Frappini (Portella), Simone Ercolani (San Rocco), Saverio Pagliaccia (Sant’Angelo).

Dopo i saluti di rito ai Capitani sono stati presentati anche i nuovi delegati dell’Ente Palio:

Delegati rione Moncioveta: Vanessa Brunetti, Vanessa Capocchia, Federica Ascioti, Michela Degli Esposti

Delegati rione Portella: Elena Carloni, Claudio Fiorucci, Stefano Lombardi, Daniele Trippetta

Delegati rione San Rocco: Francesca Freddio, Gianmarco Gareggia (Vice Presidente Ente Palio), Arianna Pettirossi, Matteo Possati

Delegati rione Sant’Angelo: Barbara Bastianini (segretario), Matteo Battistini, Arcangelo Cellini, Marco Degli Esposti

Delegato Sindaco di Bastia Umbra: Pamela Marinelli

Delegato Pro Loco Bastia Umbra: Matteo Santoni

Delegato Parrocchia di Bastia Umbra: Cecilia Fanini

Delegato Regione Umbria: Stefano Ansideri

Vice Presidente Ente Palio: Gianmarco Gareggia

Segretario Ente Palio: Barbara Bastianini

Tesoriere: Fabio Giambarioli

Il Presidente Federica Moretti: “La figura di Teresa Morettoni è stata dominante e ci ha educato ad amare questa manifestazione con estrema dedizione e passione. Quindi, colgo l’occasione per sottolineare nuovamente il suo grande operato e quello di tutti coloro che hanno fatto parte del vecchio Consiglio Direttivo dell’Ente Palio in questi ultimi anni così imprevedibili e difficili. Poi, non posso far altro che salutare i quattro Capitani dei Rioni e i nuovi componenti del Consiglio Direttivo augurando a tutti e a tutte un buon e proficuo lavoro. Ci sono volti nuovi, conferme e ritorni eccellenti. Sono persone che conosco benissimo e delle quali ho piena stima e fiducia. Sono estremamente convinta che grazie a tutti loro realizzeremo un ottimo lavoro d’equipe ottenendo grandi soddisfazioni per una splendida ed attesissima 60° edizione del Palio”

Gli fa eco Alioscha Menghi, coordinatore dell’Ente Palio: “Confermo assolutamente quanto detto dal Presidente. Attraverso la fiducia, l’impegno, la passione e la dedizione e i valori che ereditiamo dalla figura di Teresa Morettoni, riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Non posso far altro che augurare un grande in bocca al lupo a tutti e a tutte! Buon lavoro…”