A Bastia Umbra al via lezioni e attività interculturali

Lingue madri, corsi e dialogo per una città più inclusiva

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra partono i corsi gratuiti di lingua araba e albanese del progetto Habit-at. L’iniziativa sostiene il mantenimento delle lingue d’origine, amplia i servizi della biblioteca comunale e promuove incontro culturale

Bastia Umbra, 11 11 2026 – A Bastia Umbra prende forma un nuovo intervento dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle comunità straniere presenti sul territorio. Attraverso il progetto Habit-at, sostenuto economicamente dalla Regione Umbria e dal Comune di Bastia Umbra, sono stati avviati corsi gratuiti di lingua araba e lingua albanese rivolti alla cittadinanza. L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore alla Cultura e al Turismo Paolo Ansideri l’11 novembre 2026. Il programma rientra negli interventi previsti dalla normativa regionale dedicata al sostegno delle persone immigrate provenienti da Paesi extraeuropei e si inserisce in un percorso più ampio che punta a favorire la convivenza e il dialogo interculturale.

Le prime lezioni dei corsi gratuiti si sono svolte nel fine settimana precedente all’annuncio pubblico. Il progetto non si limita all’insegnamento linguistico, ma comprende una serie di azioni pensate per rafforzare il legame tra le comunità presenti a Bastia Umbra e il territorio che le ospita. Tra le attività previste figura l’allestimento, all’interno della biblioteca comunale, di una sezione dedicata a testi in lingua araba e lingua albanese. A questo si aggiungono iniziative culturali e momenti di intrattenimento collegati alle tradizioni musicali dei Paesi di origine delle comunità coinvolte. Parte delle attività si è già svolta durante la stagione estiva, contribuendo a creare occasioni di incontro e conoscenza reciproca tra cittadini italiani e residenti di origine straniera. L’intervento è stato finanziato con una dotazione complessiva di 5 mila euro. Di questa cifra, 3.442,21 euro provengono dalla Regione Umbria mentre 1.557,69 euro sono stati stanziati dal Comune di Bastia Umbra.

L’iniziativa viene collocata dall’amministrazione comunale all’interno di un preciso contesto demografico. I dati aggiornati all’11 novembre 2026 evidenziano infatti una presenza significativa di cittadini di origine straniera all’interno della popolazione locale. Su 21.410 residenti complessivi, le persone di origine straniera sono 2.105, pari al 9,83% della popolazione. Di queste, 1.356 risultano provenire da Paesi extraeuropei, rappresentando il 6,33% del totale degli abitanti. Per quanto riguarda la comunità arabofona, i cittadini stranieri sono 262. A questi si aggiungono 105 persone naturalizzate italiane, per un totale di 367 residenti riconducibili a tale area linguistica e culturale. La comunità di origine albanese rappresenta invece una delle presenze più consistenti della città. I cittadini stranieri sono 470 e, sommando i 277 naturalizzati, il totale raggiunge quota 747 persone. I numeri illustrano una realtà consolidata da anni, caratterizzata da una convivenza quotidiana che coinvolge scuola, lavoro, servizi pubblici e vita associativa.

Nel documento presentato dall’assessore Paolo Ansideri viene affrontato anche il tema delle reazioni che spesso accompagnano le iniziative rivolte alle comunità straniere. Secondo la riflessione proposta, ogni volta che culture, tradizioni o lingue differenti acquisiscono visibilità nello spazio pubblico emergono posizioni diverse all’interno della cittadinanza. Da una parte vi è chi considera tali iniziative un naturale percorso di inclusione, dall’altra chi manifesta perplessità o contrarietà. L’analisi si concentra in particolare sul concetto di identità culturale e sulla percezione del cambiamento sociale avvenuto negli ultimi decenni. Il dibattito viene descritto come uno scontro tra differenti visioni della società e della convivenza, spesso alimentato da valori e sensibilità profondamente radicati.

Nel ragionamento sviluppato dall’amministrazione, la presenza pubblica delle espressioni culturali delle comunità immigrate non dovrebbe essere interpretata come un elemento di minaccia per l’identità locale. Al contrario, verrebbe considerata una componente della realtà contemporanea e uno degli aspetti che caratterizzano l’evoluzione delle comunità moderne.

Un altro passaggio centrale riguarda la trasformazione della società italiana nel corso degli ultimi cinquant’anni. L’assessore richiama l’esperienza di una generazione che ha vissuto il passaggio da una realtà molto più omogenea sotto il profilo linguistico e culturale a un contesto dove lingue, religioni, tradizioni e provenienze differenti fanno ormai parte della quotidianità. Per le generazioni più giovani, cresciute in un ambiente multiculturale, questa dimensione rappresenta una normalità consolidata. Le differenze linguistiche, culturali e religiose costituiscono infatti elementi presenti nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni sociali. Da questa prospettiva il fenomeno migratorio viene inserito in una visione storica più ampia. I movimenti dei popoli, gli incontri tra culture e gli scambi linguistici vengono descritti come componenti che hanno contribuito alla costruzione delle civiltà e delle identità collettive nel corso dei secoli.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la tutela delle lingue madri. L’iniziativa nasce dalla convinzione che la lingua rappresenti uno strumento fondamentale di trasmissione culturale e familiare. Attraverso le parole si conservano tradizioni, legami affettivi e memorie che accompagnano intere generazioni.

Per questo motivo i corsi intendono offrire ai figli delle famiglie immigrate la possibilità di mantenere un contatto con il patrimonio linguistico e culturale dei propri genitori. La conservazione della lingua d’origine viene presentata come un elemento che favorisce la continuità delle relazioni familiari e il rafforzamento dei rapporti intergenerazionali. In questa prospettiva, la conoscenza dell’arabo o dell’albanese non viene intesa come un’alternativa all’apprendimento dell’italiano, ma come una risorsa aggiuntiva. L’obiettivo dichiarato è quello di permettere alle nuove generazioni di conservare un legame con le proprie radici senza rinunciare all’integrazione nella comunità locale.

Nel documento si sottolinea come il progetto sia collegato a una più ampia idea di riconoscimento della dignità culturale delle persone. La possibilità di mantenere viva la lingua familiare viene associata al diritto di continuare a coltivare la propria appartenenza culturale anche dopo un percorso migratorio. Una condizione che, secondo la riflessione proposta, riguarda non soltanto i cittadini stranieri residenti in Italia ma anche gli italiani che vivono all’estero. L’amministrazione sostiene che la valorizzazione delle lingue madri possa contribuire a una maggiore inclusione sociale, evitando che le differenze culturali vengano considerate esclusivamente come elementi da assimilare o cancellare. In questo quadro, il bilinguismo viene presentato come una opportunità e non come un ostacolo alla partecipazione sociale. La conoscenza della lingua italiana continua infatti a rappresentare uno strumento essenziale per la vita pubblica, il lavoro e l’accesso ai servizi, mentre il mantenimento della lingua familiare viene interpretato come un patrimonio da conservare.

Il progetto Habit-at non è rivolto soltanto ai membri delle comunità arabe e albanesi. L’iniziativa viene infatti proposta come una possibilità di incontro aperta all’intera cittadinanza. Secondo l’impostazione illustrata, l’apprendimento di una lingua straniera può trasformarsi in una porta d’accesso alla conoscenza di culture presenti direttamente sul territorio comunale. Le comunità straniere più numerose vengono descritte come realtà ormai stabilmente inserite nel tessuto economico e sociale cittadino. Grazie alle moderne tecnologie, queste mantengono relazioni costanti con i Paesi di origine e continuano a condividere aspetti della propria vita culturale. Da qui nasce l’idea che la presenza di differenti tradizioni linguistiche possa trasformarsi in una occasione di confronto e arricchimento reciproco.

L’opportunità offerta dai corsi non riguarda quindi soltanto il mantenimento della lingua da parte dei madrelingua, ma anche la possibilità per cittadini italiani di avvicinarsi a mondi culturali diversi senza lasciare il proprio territorio.

Nel testo viene sviluppata anche una riflessione sul valore della conoscenza diretta delle altre culture. Così come molte persone scelgono di viaggiare per scoprire usanze, tradizioni e paesaggi lontani, la presenza di comunità diverse all’interno della stessa città viene descritta come una occasione per entrare in contatto con esperienze e visioni del mondo differenti. Le lingue diventano quindi uno strumento di accesso a racconti, memorie e modi di interpretare la realtà che altrimenti resterebbero distanti. L’incontro tra persone provenienti da percorsi geografici e culturali differenti viene considerato un elemento capace di generare scambio, comprensione e conoscenza reciproca, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale.

Un ringraziamento è stato rivolto agli studenti e alle famiglie coinvolte nei corsi. Citati anche l’insegnante di lingua albanese Elvira Cena, Silvia Qoku, presidente dell’associazione AlBastia, l’insegnante di lingua araba Said Selhami, vicepresidente del Centro Culturale Islamico Arrahma, e il consigliere comunale di Assisi Adil Zaoin. Un riconoscimento è stato infine espresso nei confronti dell’ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra per il lavoro svolto nell’organizzazione e nella gestione del progetto. Tra i nomi indicati figurano Giusy Anatra, Sara Brunori e Giulia Mirti. Con l’avvio dei corsi di arabo e albanese, Bastia Umbra inaugura così una nuova fase del progetto Habit-at, puntando sulla valorizzazione delle lingue madri come strumento di dialogo, continuità culturale e partecipazione alla vita della comunità.