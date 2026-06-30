Bastia Umbra celebra lo street food con La Carovana del Cibo!

Libia, a Tripoli l’Italian Design Day. Ambasciatore Alberini “Ponte tra culture” TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La capitale libica ha ospitato le celebrazioni della Giornata del Design Italiano 2026, evento organizzato da ICE Agenzia di Tripoli nell’ambito della sesta edizione del Forum Urbano, con la partecipazione di autorità libiche, architetti, designer, accademici e ospiti internazionali. Tra i presenti figurano il ministro dell’Edilizia e della Ricostruzione, il ministro […]

Philip Morris International e Bocelli lanciano il progetto “Believe. Further” VENEZIA (ITALPRESS) – Promuovere un dialogo aperto con il pubblico sui temi del progresso e del cambiamento positivo. E’ questo l’obiettivo della piattaforma “Believe. Further”, presentata da Philip Morris International (PMI) e dal tenore Andrea Bocelli. Il lancio si è svolto presso la Torre dell’Arsenale a Venezia, luogo in cui storia e visione futura si […]

Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025 davanti casa del giornalista a Pomezia, in provincia di Roma. Nelle province di Napoli e Avellino, i militari del Comando Provinciale di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di […]

Il Marocco riprende l’Olanda e passa ai rigori: agli ottavi c’è il Canada Diop risponde a Gakpo nei tempi regolamentari, decisivi i tiri dagli 11 metri

Impresa Paraguay, elimina ai rigori la Germania e vola agli ottavi Dal dischetto sbagliano Havertz, Woltemade e Tah dopo l'1-1 nei 120', di Canale il penalty decisivo

Il Brasile rimonta e batte il Giappone al 95′, Ancelotti vola agli ottavi Decisive le reti di Casemiro e Martinelli, i verdeoro sfideranno la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia

Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l’occidente sia più forte unito, che crede che l’Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato, e continuo a lavorare per questo”.Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di “10 minuti”, Retequattro. […]

Il Piemonte del gusto torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento B2B del Nord America dedicato al mondo food & beverage. Fino al 30 giugno, una delegazione di 17 aziende piemontesi, tra grandi imprese, aziende presenti attraverso i propri partner commerciali negli Stati Uniti […]

Sinner soffre al debutto a Wimbledon ma batte Kecmanovic in 5 set Il campione in carica sfidera' il portoghese Nuno Borges al secondo turno.