Bastia Umbra celebra lo street food con La Carovana del Cibo!

Quattro giorni tra sapori internazionali e specialità italiane top
Dal 2 al 5 luglio Piazza del Mercato di Bastia Umbra diventerà il punto di riferimento per gli appassionati dello street food grazie all’arrivo della Carovana del Cibo, manifestazione dedicata ai sapori di strada provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo. L’iniziativa accompagnerà il programma di BasFest, offrendo ai visitatori quattro giornate durante le quali gastronomia, cultura e intrattenimento si incontreranno in un unico spazio aperto al pubblico.
Per tutta la durata dell’evento, l’area ospiterà food truck e stand gastronomici dove sarà possibile degustare piatti preparati sul momento, in un percorso culinario pensato per valorizzare ricette tradizionali, specialità internazionali e prodotti tipici molto apprezzati dal pubblico.
Un viaggio tra cucine e tradizioni gastronomiche
La Carovana del Cibo propone un itinerario attraverso culture gastronomiche differenti, consentendo ai visitatori di scoprire sapori provenienti da diverse parti del mondo senza lasciare Bastia Umbra.
Tra le proposte sarà presente l’autentica cucina vietnamita, affiancata dai tradizionali Kürtős della Transilvania, dolce tipico preparato secondo la ricetta originale. Accanto alle specialità internazionali non mancheranno alcune delle preparazioni più rappresentative dello street food italiano e delle cucine regionali.
Il pubblico potrà scegliere tra porchetta, hamburger, hot dog, pollo fritto, piadine, arrosticini, patatine fritte e numerose altre specialità preparate al momento dagli operatori presenti nell’area della manifestazione.
Dolci e birra artigianale completano l’offerta
L’offerta gastronomica comprenderà anche una ricca selezione dedicata ai dessert. Crêpes, ciambelle e bomboloni farciti saranno affiancati da altre proposte dolci pensate per soddisfare ogni preferenza.
Ad accompagnare il percorso culinario saranno disponibili anche birre artigianali e altre bevande, completando così un’esperienza costruita per offrire varietà e qualità ai visitatori durante tutte le serate della manifestazione.
L’organizzazione punta a creare un ambiente conviviale nel quale il cibo diventa occasione di incontro, con la possibilità di assaggiare ricette differenti e conoscere tradizioni gastronomiche provenienti da territori lontani.
Piazza del Mercato al centro di BasFest
L’evento si inserisce nel calendario di BasFest, contribuendo ad animare Piazza del Mercato con un villaggio dedicato allo street food che resterà aperto per quattro giorni consecutivi.
L’iniziativa è rivolta a un pubblico ampio, dalle famiglie ai gruppi di amici, fino agli appassionati della cucina di strada che potranno trascorrere le serate tra degustazioni, musica e spettacoli previsti dal festival.
L’atmosfera sarà arricchita dal programma di intrattenimento di BasFest, che accompagnerà la manifestazione gastronomica con eventi distribuiti nell’arco delle quattro giornate.
Attesa per la Notte Bianca
Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà rappresentato dalla Notte Bianca, appuntamento che richiamerà il maggior numero di visitatori grazie al ricco calendario di iniziative previsto nel centro cittadino.
Tra gli eventi annunciati figura anche l’esibizione del celebre gruppo Banco del Mutuo Soccorso, protagonista della serata più attesa della rassegna e destinata a richiamare pubblico da Bastia Umbra e dai territori vicini.
La presenza della Carovana del Cibo contribuirà ad ampliare l’offerta della manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di abbinare concerti, spettacoli e momenti di svago a un percorso dedicato alle eccellenze dello street food.
Quattro giorni tra gusto e convivialità
Dal 2 al 5 luglio Piazza del Mercato si trasformerà quindi in un punto d’incontro dedicato alla gastronomia di strada, con un’offerta che unisce ricette locali e cucine internazionali in un contesto pensato per valorizzare la condivisione e la convivialità.
L’appuntamento offrirà l’opportunità di vivere un’esperienza gastronomica all’aria aperta, scoprendo nuovi sapori e riscoprendo grandi classici dello street food in un percorso che accompagnerà l’intero programma di BasFest, trasformando Bastia Umbra in un luogo di incontro tra tradizioni culinarie, cultura e intrattenimento.
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