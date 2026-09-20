Autunno d’autori porta sei incontri all’Auditorium Sant’Angelo

Rassegna culturale a Bastia Umbra tra ottobre e novembre

📌 FLASH NEWS – Autunno d’autori porta a Bastia Umbra sei incontri dedicati a narrativa, saggistica e attualità. All’Auditorium Sant’Angelo autori, libri e dialoghi con il pubblico per valorizzare la cultura cittadina e la Biblioteca comunale Alberto La Volpe con appuntamenti tra ottobre e novembre

____________________________

Bastia Umbra, 21 09 2026 – L’autunno culturale di Bastia Umbra si apre con una rassegna dedicata ai libri e al confronto con gli scrittori. L’iniziativa, intitolata Autunno d’autori – Incontri tra narrativa, saggistica e attualità, propone un calendario di sei appuntamenti ospitati all’Auditorium Sant’Angelo tra ottobre e novembre. La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura, dal Settore Cultura e dalla Biblioteca comunale Alberto La Volpe, con il supporto di un gruppo di volontari impegnati nella valorizzazione dei luoghi culturali cittadini. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 17.30 e offrono un percorso che attraversa narrativa, saggistica, cronaca e temi sociali, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Staff Comunicazione – Comune di Bastia Umbra.





Il primo incontro è fissato per domenica 11 ottobre con Alvaro Fiorucci, giornalista e scrittore, protagonista di una doppia presentazione dedicata ai suoi libri L’alfabeto del sangue. Chi ha ucciso Mara Calisti? e L’uomo nero. La scomparsa di Sonia Marra. A dialogare con lui saranno Francesco Falcinelli e Alessandro Vesi, legali delle famiglie delle vittime. L’appuntamento approfondisce due vicende di cronaca ricostruite attraverso un lavoro giornalistico accurato.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 17 ottobre con Pierluigi Brustenghi, autore di Intelligenti si diventa. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Biblioteca fra’ Giacomo Paris di Ospedalicchio, ampliando il coinvolgimento delle realtà culturali del territorio.

Si prosegue sabato 31 ottobre con Bruno Mario Broccolo e il suo Les trompe L’oreille – 52 Settimane da Panico (Linguistico). Con lui dialogheranno Wladimiro Maisano e Andrea Margaritelli, in un confronto dedicato alle curiosità della lingua e ai suoi inattesi cortocircuiti.

Il mese di novembre si apre sabato 7 con la presentazione di Avrei dovuto dirti, libro di Italo Landrini.

Domenica 15 novembre sarà la volta di Salvatore Lo Leggio, autore di Infortuni sul lavoro. Dodici Racconti. Con lui dialogherà Enrico Sciamanna. L’incontro affronta il tema del lavoro e delle conseguenze degli infortuni, portando al centro esperienze e testimonianze che raccontano la fragilità e la complessità del mondo lavorativo. La rassegna si chiuderà domenica 29 novembre con Alessio Carciofi, autore di Spegni tutto. Vivere nell’era artificiale senza diventare robot. L’appuntamento propone una riflessione sul rapporto tra persone, tecnologia e quotidianità nell’epoca della connessione continua e dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Assessorato alla Cultura e Biblioteca comunale Alberto La Volpe, con l’obiettivo di rendere gli spazi culturali cittadini luoghi vivi, aperti e inclusivi.