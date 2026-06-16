BASFEST 2026 al via il nuovo grande festival estivo umbro

Il cartellone di eventi anima le piazze di Bastia Umbra

L’inaugurazione del nuovo format territoriale

Il panorama dell’intrattenimento estivo umbro si arricchisce di una importante novità strutturale. Dal 26 giugno al 5 luglio, il comune di Bastia Umbra ospiterà la prima edizione di una manifestazione multidisciplinare inserita nel più ampio programma di Bastia Estate 2026. Questo festival diffuso occuperà gli spazi pubblici più significativi del centro urbano, con l’obiettivo di stimolare l’aggregazione sociale e la valorizzazione culturale attraverso un fitto calendario di attività.

La manifestazione si svilupperà per dieci giornate consecutive, trasformando il nucleo cittadino in un laboratorio a cielo aperto che unisce spettacolo, passaggi formativi e integrazione comunitaria. Fin dal giorno dell’apertura, Piazza del Mercato diventerà il fulcro operativo delle attività ricreative destinate alle famiglie grazie all’allestimento permanente di un grande parco divertimenti attrezzato.

Il calendario delle attività culturali e musicali

Il programma dettagliato prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 26 giugno presso l’Auditorium Sant’Angelo. Il momento inaugurale vedrà la presentazione della tesi di laurea di Guido Fronza incentrata sulla figura dello stilista Pino Lancetti, un evento realizzato in stretta sinergia con la Biblioteca Comunale e la Pro Loco. Il giorno successivo, sabato 27 giugno, l’attenzione si sposterà nuovamente in Piazza del Mercato per il debutto del mercatino dell’usato e dello svuota cantine.

Da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio, la centralissima Piazza Mazzini si trasformerà in un palcoscenico interattivo. Un pianoforte sarà infatti lasciato a libera disposizione della cittadinanza per favorire esecuzioni spontanee e condivisioni artistiche improvvisate. La sera di mercoledì 1 luglio, lo stesso spazio ospiterà la lettura teatralizzata del testo di Erri De Luca intitolato In nome della madre, con l’interpretazione di Cecilia Taburchi e Aurora Tummarello sotto la supervisione del Micro Teatro Terra Marique e l’accompagnamento musicale del pianista Enrico Mirabassi.

Spettacolo e integrazione internazionale

La seconda metà della kermesse vedrà un incremento delle proposte artistiche e gastronomiche. Da giovedì 2 luglio la Carovana del Cibo di Strada si stabilirà in Piazza del Mercato, offrendo una selezione accurata di cucine itineranti e animazioni dedicate ai più giovani. Nella stessa serata, la Compagnia Teatrale Accademia Creativa porterà in scena la rappresentazione classica La ridichulosa historia de Pulcinella cornuto immaginario, diretta dal regista Luca Sargenti e liberamente ispirata al repertorio di Molière.

La giornata di venerdì 3 luglio sarà invece interamente caratterizzata dal dialogo interculturale e dalla passione motoristica. Il pomeriggio si aprirà con il raduno automobilistico Master Sound Studio’s, mentre in serata la piazza principale accoglierà l’evento Balli e Canti d’Albania. Lo spettacolo folcloristico vedrà la partecipazione di DJ Isti e della cantante Nertila Gjonaj, con la conduzione di Roana Zogu, per celebrare le tradizioni musicali della comunità albanese residente sul territorio.

Il culmine della Notte Bianca e la chiusura

Il momento più atteso dell’intera programmazione coinciderà con la Notte Bianca, fissata per sabato 4 luglio. L’evento principale della serata sarà il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, storica formazione del progressive rock italiano, che si esibirà sul palco principale prima del DJ set conclusivo affidato a Mencarhell. Durante la lunga notte, la Pro Loco gestirà lo spazio gastronomico incentrato sulla preparazione della tradizionale Trecciola bastiola, mentre i locali commerciali del centro proporranno intrattenimenti diffusi.

La rassegna si concluderà ufficialmente la sera di domenica 5 luglio in Piazza Mazzini. L’ultimo appuntamento in cartellone, denominato Ritmi dal Maghreb, sarà curato dalla Brahim Baghdad Band. Questo concerto finale offrirà un viaggio attraverso le sonorità e le tradizioni musicali del Nord Africa, suggellando la vocazione inclusiva di un festival nato per unire la cittadinanza e valorizzare le diverse anime culturali della città.