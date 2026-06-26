BasFest 2026 apre alle culture albanese e araba

A Bastia Umbra musica e identità in Piazza Mazzini

BasFest 2026 dedica uno spazio alle culture presenti da tempo nel territorio di Bastia Umbra. La rassegna si intitola Adriatico-Mediterraneo e propone due appuntamenti musicali pensati come occasione di incontro, racconto e valorizzazione delle identità culturali non italofone.

Il programma nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, associazioni e cittadini di madrelingua non italiana. L’obiettivo è offrire alla città una finestra su tradizioni che hanno radici profonde lungo le sponde dell’Adriatico e del Mediterraneo meridionale.

Culture dell’Adriatico e del Mediterraneo protagoniste

Il primo appuntamento è previsto venerdì 3 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Mazzini, con Balli e Canti d’Albania. La serata proporrà musica, danza, costumi e video show con DJ Isti, Silvia Qoku e Roana Zogu. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con l’associazione AlBastia.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alla cultura albanese. Immagini, racconti musicali, canti e balli in costume saranno al centro di una serata pensata per i residenti di lingua italiana e per i cittadini di origine albanese.

Balli e Canti d’Albania aprono la rassegna

Balli e Canti d’Albania vuole raccontare la Terra delle Aquile attraverso paesaggi, costumi, usanze, monumenti e scene della vita contemporanea. La musica e la danza diventano strumenti per evocare memoria, appartenenza e continuità culturale.

La rassegna proseguirà domenica 5 luglio con Ritmi del Maghreb, secondo appuntamento del programma Adriatico-Mediterraneo. In questo caso il focus sarà rivolto alla cultura araba e alle tradizioni provenienti dalle coste del Mediterraneo meridionale.

Musica, memoria e identità culturale

L’iniziativa rientra nel progetto Habitat, finanziato dalla Regione Umbria. Il progetto punta a sostenere il diritto alla continuità culturale delle comunità non italofone presenti nel territorio comunale.

Accanto agli eventi divulgativi, sono previsti interventi per arricchire il patrimonio della biblioteca pubblica con testi in lingua, letture e corsi dedicati agli idiomi maggiormente presenti a Bastia Umbra.

Il progetto Habitat sostiene la continuità culturale

Tra le attività previste rientrano anche i primi corsi di lingua albanese e araba per bambini e adolescenti. I corsi saranno aperti anche a partecipanti provenienti da famiglie di madrelingua italiana.

Per informazioni sono disponibili i numeri 075 8018221 e 075 8018305.