Bastia Aria d’Estate: la guerra raccontata da grandi autori

Al via le letture teatralizzate tra Shakespeare e Calvino

Un percorso teatrale per riflettere sulla guerra attraverso la letteratura e la forza delle parole. Prende il via il 17 giugno a Bastia Umbra il ciclo di letture teatralizzate “Frammenti di Guerra”, inserito nel programma di Bastia Aria d’Estate 2026 e realizzato da Masque Produzioni in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’iniziativa propone al pubblico una serie di appuntamenti dedicati a uno dei temi più complessi e universali della storia umana. Attraverso opere e testi di alcuni tra i più importanti autori della letteratura mondiale, il progetto intende offrire spunti di riflessione sulle diverse dimensioni del conflitto, mettendo al centro le persone e le conseguenze che la guerra produce sulle loro vite.

La rassegna, diretta da Matteo Angeletti, si sviluppa lungo tre differenti prospettive narrative: quella di chi esercita il potere e decide le sorti dei conflitti, quella di chi combatte direttamente sul campo e quella di chi vive la guerra senza comprenderne fino in fondo le ragioni, osservandola con gli occhi dell’infanzia.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21.30 in Piazza Mazzini. Protagonista della serata sarà “Enrico V” di William Shakespeare, opera che affronta il tema della leadership e del consenso attraverso il celebre discorso di San Crispino. Il testo mostra come la parola possa diventare uno strumento capace di trasformare il conflitto in un ideale di gloria e sacrificio, offrendo ancora oggi elementi di riflessione sul rapporto tra responsabilità politica, potere e guerra.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre momenti di ascolto e partecipazione piuttosto che semplici approfondimenti storici. Le letture sono infatti concepite come un’esperienza immersiva capace di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso testimonianze, racconti e sensibilità differenti.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto per il 22 luglio con “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, il celebre romanzo di Erich Maria Remarque che racconta la Prima guerra mondiale dal punto di vista dei soldati impegnati nelle trincee. L’opera mette in evidenza la distanza tra la retorica eroica del conflitto e la realtà vissuta da chi combatte, segnata dalla paura, dalla sofferenza e dalla perdita di ogni certezza. Le letture saranno curate da Aurora Panzolini.

Il percorso proseguirà il 5 agosto con “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino. In questo caso il racconto della guerra viene affidato allo sguardo di un bambino, che osserva gli eventi senza possedere gli strumenti per comprenderli pienamente. Una prospettiva che rende ancora più evidente l’assurdità del conflitto e le sue conseguenze sulle persone più fragili. Le letture saranno affidate a Lucia Betti.

Tra i protagonisti della rassegna figura anche l’appuntamento dell’8 luglio dal titolo “D’Amore e di Guerra”, dedicato alle opere di Giuseppe Ungaretti, Jacques Prévert e Trilussa. Le letture saranno curate da Enrico Sciamanna e offriranno un percorso tra poesia, sentimenti e riflessioni sulla condizione umana durante i periodi segnati dai conflitti.

Attraverso Shakespeare, Remarque, Calvino, Ungaretti, Prévert e Trilussa, “Frammenti di Guerra” costruisce un itinerario culturale che attraversa epoche, linguaggi e generazioni differenti. Un progetto che utilizza la letteratura e il teatro per interrogarsi sul significato della guerra e sulle sue conseguenze, riportando al centro le storie delle persone e la capacità delle parole di stimolare consapevolezza e riflessione collettiva.