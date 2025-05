Cantamaggio 2025, festa di primavera nel cuore di Bastia

Tradizione, musica e sapori il 17 maggio a Piazzetta Umberto I

Cantamaggio 2025 – Il 17 maggio 2025, dalle ore 16:30 alle 20:00, Piazzetta Umberto I si animerà con il Cantamaggio, l’iniziativa organizzata dall’associazione Borgo Antico di Bastia Umbra con il patrocinio del Comune. Una giornata pensata per celebrare le tradizioni contadine e la cultura popolare del territorio, attraverso musica, sapori autentici e memorie rurali.

Ospite speciale sarà il gruppo umbro “Il Chiodo Fisso”, che porterà in scena stornelli, improvvisazioni e musica popolare per far rivivere l’atmosfera delle antiche feste di paese. Il programma prevede anche degustazioni tipiche in piazza, tra cui porchetta, vino e dolcetti della tradizione locale.

Non mancheranno un mercatino artigianale e una mostra di piccoli oggetti contadini, per riscoprire i mestieri e gli utensili della civiltà rurale. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’Umbria autentica, tra folklore, buon cibo e comunità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marta (320 9457894), Simona (338 2166925) o Sonia (340 5568551). L’iniziativa si svolge in collaborazione con varie realtà locali, tra cui Pizzeria Giubbinò, Pizzeria La Taverna e aziende agricole del territorio.