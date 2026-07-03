Cinema all’aperto sul fiume, quattro serate gratuite a Bastia Umbra

Rassegna estiva tra film, cultura e socialità al Campiglione!

Con una nuova proposta dedicata agli appassionati della settima arte, Bastia Umbra amplia il calendario degli eventi estivi introducendo una rassegna cinematografica all’aperto. L’iniziativa, denominata “Cinema in riva al fiume”, prenderà il via martedì 7 luglio e rappresenta una delle principali novità del programma di Bastia Aria d’Estate 2026. Il progetto è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con il Centro Sociale Campiglione e offrirà quattro appuntamenti serali a ingresso gratuito.

Le proiezioni si svolgeranno nell’area del Centro Sociale Campiglione, che per l’occasione verrà trasformata in un’arena estiva immersa nel verde. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un luogo dedicato all’incontro tra cittadini e visitatori, valorizzando uno spazio della città attraverso una proposta culturale capace di unire intrattenimento e momenti di condivisione durante la stagione estiva.

Un nuovo spazio dedicato al cinema sotto le stelle

Per la prima volta il Centro Sociale Campiglione ospiterà una rassegna cinematografica all’aperto, offrendo la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di film in un ambiente naturale e facilmente accessibile. La manifestazione entra a far parte del cartellone estivo cittadino con l’intento di ampliare le occasioni di partecipazione e favorire la socialità attraverso il linguaggio del cinema.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Bastia Aria d’Estate 2026, che propone appuntamenti culturali e ricreativi distribuiti nel corso della stagione. Con questa nuova rassegna viene aggiunta un’ulteriore opportunità rivolta a un pubblico eterogeneo, grazie a una programmazione che comprende generi differenti.

Quattro film per pubblici di ogni età

La rassegna si aprirà martedì 7 luglio alle ore 21.30 con “Yesterday”, film del 2019 diretto da Danny Boyle e interpretato da Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e Kate McKinnon. La commedia musicale racconta la storia di un giovane musicista che si ritrova improvvisamente in un mondo dove nessuno ricorda più i Beatles, trovandosi davanti a una situazione destinata a cambiare radicalmente la sua vita.

Il secondo appuntamento è previsto per martedì 14 luglio con “Il Gladiatore II”, produzione del 2024 firmata da Ridley Scott. Il film vede protagonisti Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen e riporta sul grande schermo le atmosfere dell’antica Roma, tra battaglie, potere e vicende personali che si intrecciano nella continuità del celebre film premiato con l’Oscar.

La programmazione proseguirà martedì 21 luglio con “Affari di Famiglia (Bad Country)”, thriller del 2014 diretto da Chris Brinker. Interpretato da Willem Dafoe, Matt Dillon, Tom Berenger e Neal McDonough, il film è ispirato a una vicenda realmente accaduta e racconta la collaborazione tra un investigatore e un ex appartenente alla criminalità organizzata per contrastare una delle organizzazioni più pericolose della Louisiana.

Chiusura con un documentario dedicato al popolo curdo

L’ultimo appuntamento della rassegna è fissato per martedì 28 luglio con “Kurdbûn – Essere Curdo”, documentario del 2024 diretto da Fariborz Kamkari. L’opera accompagna gli spettatori in un percorso dedicato alla storia, alla cultura e all’identità del popolo curdo, proponendo un viaggio attraverso memoria, tradizioni e resilienza.

La scelta di concludere il ciclo di proiezioni con un documentario amplia ulteriormente l’offerta della manifestazione, affiancando al cinema d’intrattenimento una proposta di carattere culturale e di approfondimento.

Proiezioni gratuite alle 21.30

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.30 e saranno a ingresso libero. La gratuità dell’iniziativa punta a favorire la partecipazione del maggior numero possibile di persone, offrendo un’occasione per trascorrere le serate estive in un contesto dedicato alla cultura e alla condivisione.

Con “Cinema in riva al fiume”, Bastia Umbra arricchisce il calendario degli eventi estivi introducendo un’iniziativa che valorizza uno spazio cittadino attraverso il cinema. La nuova arena del Centro Sociale Campiglione diventa così un punto di ritrovo per residenti e visitatori, proponendo quattro serate con film appartenenti a generi differenti e pensati per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La rassegna contribuisce inoltre ad ampliare l’offerta culturale di Bastia Aria d’Estate 2026, affiancando agli altri appuntamenti un’esperienza che unisce spettacolo, partecipazione e valorizzazione del territorio.