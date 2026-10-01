Cinema Esperia a Bastia sei film in sala anche “The Bibi Flies”

Digger e documentari, torna il cinema con il noir restaurato

📌 FLASH NEWS – Il Cinema Esperia riprende la programmazione dopo il Palio de San Michele. Sei titoli in cartellone, tra novità, documentari e un noir restaurato. Mercoledì 7, Digger in lingua originale e spettacolo unico per The Bibi Files.

Il Cinema Esperia di Bastia Umbra riprende la programmazione dopo i giorni dedicati al Palio de San Michele. Il cartellone settimanale propone sei titoli, con spazio per il cinema di finzione, l’animazione, i documentari e un classico restaurato. Tra gli appuntamenti annunciati per mercoledì 7 figurano la proiezione di Digger in versione originale e lo spettacolo unico di The Bibi Files.

Digger, un incidente tra i ghiacci della Groenlandia

Alejandro G. Iñárritu firma Digger, con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller e Michael Stuhlbarg. Al centro della vicenda c’è Digger Rockwell, un imprenditore del settore petrolifero che ha ampliato il patrimonio e il potere ereditati dalla famiglia.

Il magnate intrattiene rapporti diretti con il presidente degli Stati Uniti e dispone di informazioni riservate. A interrompere questo equilibrio è un grave incidente provocato dalle attività dei suoi pozzi in Groenlandia. L’evento apre una crisi che investe la storia del protagonista.

Una storia, gli equilibri di una famiglia

La proposta italiana è Una storia, diretto da Anna Foglietta. Il cast comprende Guido Caprino, Alba Rohrwacher, Caterina Casini, Elio De Capitani e Giuseppe Pestillo.

Erica e Mauro conducono una quotidianità di provincia scandita dalle abitudini familiari, ma anche da gesti affettuosi e momenti di tenerezza. Lei lavora come cassiera in un discount. Lui è impiegato nell’impresa edile del padre, dal quale riceve umiliazioni e giudizi sulle proprie capacità. In questo contesto si inserisce il trasferimento della figlia Irene in una residenza per studenti.

Naza, le testimonianze raccolte a Tel Aviv

Il documentario Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor, viene presentato nel programma come vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia.

Il film raccoglie testimonianze anonime registrate di notte sui tetti di Tel Aviv. A parlare sono appartenenti all’intelligence e all’esercito israeliano che raccontano il proprio coinvolgimento, dal 2023, in attività di spionaggio, sorveglianza e uccisione di civili palestinesi a Gaza. La produzione coinvolge The Guardian, +972 Magazine e Local Call.

L’isola dei ricordi, un viaggio nella mitologia filippina

Per l’animazione arriva L’isola dei ricordi, produzione DreamWorks diretta da Joel Crawford e Januel Mercado. Le protagoniste sono Jo e Raissa, amiche fin dall’infanzia, trasportate da un portale misterioso sull’isola di Nakali.

Il loro percorso attraversa un mondo popolato da creature della tradizione mitologica filippina. Tra gli incontri c’è il licantropo Raww, mentre la presenza di nemici da affrontare accompagna l’avventura. Il racconto richiama usanze, costumi e cultura delle Filippine.

Il ritorno del noir di Orson Welles

L’infernale Quinlan torna sullo schermo in una versione restaurata e in lingua originale. Il noir del 1958, diretto da Orson Welles, è ambientato lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

Welles interpreta il poliziotto corrotto Hank Quinlan, affiancato da Janet Leigh, Charlton Heston, Marlene Dietrich e Joseph Calleia. Il film si apre con un lungo piano sequenza, realizzato senza interruzioni di montaggio.

The Bibi Files, Netanyahu durante gli interrogatori

Alexis Bloom dirige The Bibi Files, che utilizza centinaia di ore di materiale riservato uscito da Israele. Le immagini mostrano Benjamin Netanyahu durante gli interrogatori della polizia relativi alle accuse che accompagnano da anni la sua carriera politica.

Il documentario porta così sullo schermo una dimensione diversa dalle apparizioni pubbliche e dalla comunicazione istituzionale. Tra le persone indicate nella presentazione del film figurano anche Ami Ayalon, Sheldon Adelson, Yair Lapid e Arnon Milchan.