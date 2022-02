Seconda settimana per il film di Guillermo del Toro LA FIERA DELLE ILLUSIONI un film in cui nulla è come sembra. Il gestore di un circo di fenomeni e mostri è anche un genio della truffa. Atmosfere dark con un grande cast, con Kate Blanchett nel ruolo di una pericolosa dark lady. In prima visione arriva OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE film di azione e tensione basato sulla storia vera di Oscar Camps, fondatore della ONG Open Arms. Ancora una settimana per UNA FAMIGLIA VINCENTE, storia dell’infanzia delle super campionesse Venus e Serena Williams allenate dal padre Richard, testardo e autoritario. Ancora una settimana per IL LUPO E IL LEONE racconto tenero e avventuroso di amicizia tra uomo e animali nello strepitoso paesaggio del Canada estremo. Come sempre, ci vediamo al Cinema!