Cinema Esperia, nel futuro tra memoria, distopia e avventure

Bastia Umbra, arrivano Ridley Scott, Kore’eda e Oceania live

📌 FLASH NEWS – Cinema Esperia di Bastia Umbra torna alla programmazione settimanale con The Dog Stars di Ridley Scott, Sheep in the Box di Kore’eda Hirokazu e Oceania live action. Tre storie sul futuro tra distopia, memoria, avventura e IA.

La programmazione settimanale torna al Cinema Esperia

Il Cinema Esperia di Bastia Umbra torna alla tradizionale programmazione settimanale proponendo tre pellicole che, pur appartenendo a generi differenti, hanno come elemento comune uno sguardo rivolto al futuro. In cartellone arrivano The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, ultimo lavoro di Ridley Scott, e Sheep in the Box del regista giapponese Kore’eda Hirokazu. Prosegue inoltre la programmazione di Oceania, adattamento live action dell’avventura animata Disney.

La nuova settimana cinematografica mette quindi insieme fantascienza, scenari post-apocalittici, intelligenza artificiale e avventura. Tre produzioni costruite attorno a temi diversi, dalla sopravvivenza alla perdita degli affetti, fino alla ricerca della propria strada.

Ridley Scott racconta un mondo dopo la catastrofe

Con The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, Ridley Scott porta sullo schermo una storia ambientata in una società sconvolta da una devastante influenza. La civiltà come era conosciuta è crollata e ciò che resta dell’umanità è costretto a confrontarsi quotidianamente con la necessità di sopravvivere.

Al centro della vicenda c’è Hig, un meccanico che ha perso la moglie incinta a causa del virus. La sua esistenza continua accanto al cane Jasper e a Bangley, ex marine e survivalista con il quale ha formato un’alleanza dettata dalle circostanze.

Il film costruisce così uno scenario nel quale la catastrofe non rappresenta soltanto lo sfondo della narrazione. La perdita della società organizzata modifica i rapporti tra gli individui e costringe i superstiti a trovare nuove forme di convivenza in un ambiente nel quale sono presenti anche gruppi violenti e nichilisti.

Kore’eda e il futuro dei rapporti umani

Una prospettiva differente arriva con Sheep in the Box, opera dell’acclamato regista giapponese Kore’eda Hirokazu, presentata all’ultimo Festival di Cannes. Anche in questo caso la storia guarda al futuro, ma lo fa concentrandosi sul rapporto tra tecnologia, memoria e sentimenti.

La vicenda è ambientata in una Yokohama del prossimo futuro. I coniugi Komoto hanno perso tragicamente il figlio Kakeru, morto all’età di sette anni. La coppia decide quindi di aderire a REbirth, un programma destinato alle famiglie che hanno vissuto un’esperienza analoga.

Attraverso il progetto ricevono in prova un androide dotato di intelligenza artificiale, realizzato con le fattezze e i ricordi del bambino. La tecnologia entra così nel luogo più intimo della famiglia e diventa il punto di partenza per affrontare il tema della perdita e del legame tra esseri umani e sistemi artificiali.

Oceania prosegue il viaggio sul grande schermo

Resta nella programmazione del Cinema Esperia anche Oceania, versione live action della fortunata avventura animata Disney. Il film ripropone il viaggio di Vaiana, giovane protagonista chiamata dall’oceano ad affrontare una missione che la conduce oltre i confini conosciuti della sua isola.

Vaiana lascia infatti la barriera corallina di Motunui e intraprende il viaggio insieme al semidio Maui. Il percorso è segnato da difficoltà e pericoli e ha come obiettivo quello di riportare la prosperità al suo popolo.

La presenza di Oceania completa così un cartellone nel quale il tema del viaggio assume forme differenti: fisico e avventuroso nel film Disney, legato alla sopravvivenza nell’opera di Ridley Scott e soprattutto emotivo nella storia raccontata da Kore’eda Hirokazu.

Tre proposte in attesa del Cinema Immersivo

La settimana segna dunque per il Cinema Esperia di Bastia Umbra il ritorno alla normale scansione della programmazione dopo il periodo precedente. L’offerta comprende due nuove proposte affiancate dalla prosecuzione di Oceania, rivolgendosi a pubblici e sensibilità differenti.

The Dog Stars conduce verso un futuro segnato dal collasso della civiltà, mentre Sheep in the Box immagina una società nella quale l’intelligenza artificiale può entrare direttamente nella dimensione degli affetti e dei ricordi. Oceania mantiene invece al centro della narrazione il viaggio, la scoperta e il rapporto con le proprie origini.

Il Cinema Esperia guarda intanto anche ai prossimi appuntamenti della stagione: il Cinema Immersivo tornerà nel mese di ottobre, aggiungendo nuovamente questa esperienza alla proposta della sala di Bastia Umbra.