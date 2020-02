Cinema Esperia, programmazione da giovedì 6 a mercoledì 12 febbraio

Settimana Oscar al Cinema Esperia. Arriva la nuova commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, esilarante come ai tempi migliori, diretta da Massimo Venier e con tre splendide e divertentissime protagoniste femminili come Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase. Odio l’estate.

Prosegue, aspettando gli Oscar, Jo Jo rabbit. 6 nominations per una parodia che ridicolizza il Furher e tutta la retorica nazista. Film coraggioso e importante che seppellisce il male assoluto sotto una risata.

Prosegue anche 1917. Già vincitore di Golden Globe e candidato a 10 premi Oscar dal regista di culto Sam Mendes il film racconta in tempo reale una missione suicida per salvare un battaglione di 1600 soldati. Martedì 28 in VOST



Per i più piccoli Tappo-cucciolo in mare di guai e Me contro Te – la vendetta del signor S. Spettacoli sabato e domenica, occhio agli orari. Martedì e mercoledì torna La grande arte al cinema con il documentario Impressionisti segreti. Venerdì 7 riparte C’è Teatro, la stagione di spettacolo dal vivo del Cinema Esperia con Antonietta Pirandello nata Portolano con Paolo Orlandelli e Corinna Lo Castro. Non mancate! Tanto cinema al Cinema Esperia!