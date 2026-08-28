Cinema Esperia riapre, alla Rocca si chiude il cinema estivo

Oceania live action, alla Rocca tre serate fino al 30 agosto

📌 FLASH NEWS – Il Cinema Esperia riapre il 29 agosto con Oceania in live action. Alla Rocca il cinema estivo prosegue fino al 30 con No Other Choice, Welcome Venice e Rino Gaetano – Sempre più blu. In programma anche Home, cinema immersivo.

Il Cinema Esperia torna ad accogliere il pubblico

Il Cinema Esperia riapre sabato 29 agosto, mentre proseguono fino a domenica 30 agosto gli appuntamenti del Cinema alla Rocca. Il fine settimana segna quindi un passaggio tra la programmazione cinematografica estiva all’aperto e il ritorno delle proiezioni nella sala di Bastia Umbra.

A caratterizzare la ripartenza dell’Esperia sarà Oceania, nella versione live action dell’avventura animata Disney. Una proposta destinata a riportare il pubblico nella sala dopo la pausa estiva, mentre le temperature ancora elevate accompagnano gli ultimi giorni della programmazione alla Rocca.

Il calendario concentra nell’arco di tre giornate titoli differenti per genere e impostazione, affiancando alla riapertura dell’Esperia le ultime proiezioni previste nello spazio estivo.

Oceania protagonista della riapertura

Al Cinema Esperia arriva dunque Oceania, adattamento live action della storia animata proposta dieci anni fa. Al centro del racconto c’è Vaiana, chiamata a rispondere al richiamo dell’oceano e a spingersi per la prima volta oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui.

Nel suo viaggio la giovane protagonista incontra il semidio Maui. I due affrontano un percorso segnato da difficoltà e pericoli con l’obiettivo di riportare la prosperità al popolo di Vaiana. Il film costituisce il titolo scelto per accompagnare la ripresa delle attività del Cinema Esperia nella giornata di sabato 29 agosto.

La riapertura avviene mentre è ancora attiva la programmazione del Cinema alla Rocca, che completa il proprio calendario estivo con tre appuntamenti consecutivi distribuiti tra venerdì, sabato e domenica.

No Other Choice apre l’ultimo fine settimana alla Rocca

La serata di venerdì 28 agosto al Cinema alla Rocca è dedicata a No Other Choice. La vicenda racconta la storia di Man-su, specialista nella produzione della carta che viene licenziato dopo 25 anni di esperienza professionale.

La perdita del lavoro mette in discussione gli equilibri costruiti nel corso degli anni. A essere coinvolti sono la vita familiare con la moglie Miri, i due figli e i cani, ma anche la casa dell’infanzia acquistata con grandi sacrifici e sulla quale grava ancora un mutuo.

Il film apre così il trittico conclusivo della programmazione ordinaria alla Rocca, prima degli appuntamenti previsti nelle due giornate successive.

Welcome Venice in programma sabato 29 agosto

Sabato 29 agosto sarà invece la volta di Welcome Venice, ambientato a Venezia e, in particolare, nell’isola della Giudecca. La storia ruota intorno alle famiglie di tre fratelli: Alvise, Piero e Toni, interpretati rispettivamente da Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon e Roberto Citran.

I nuclei familiari si ritrovano nella casa dove i tre fratelli sono nati. Nell’abitazione vive ormai soltanto Piero, mentre Toni conserva con quel luogo un legame particolarmente forte. Da lì si muove insieme ad alcuni amici per dedicarsi alla pesca delle moeche, elemento che entra nel racconto familiare e nel rapporto dei protagonisti con Venezia.

La pellicola rappresenta il secondo appuntamento dell’ultimo fine settimana del Cinema alla Rocca e coincide con la giornata scelta per la contemporanea riapertura del Cinema Esperia.

La chiusura sulle note di Rino Gaetano

La programmazione alla Rocca arriverà alla conclusione domenica 30 agosto con un appuntamento dedicato alla musica e alla figura di Rino Gaetano. In programma c’è Rino Gaetano – Sempre più blu, documentario incentrato sull’artista, sulle sue canzoni e sulla personalità che continua a suscitare interesse anche a distanza di anni dalla sua prematura scomparsa.

Il lavoro utilizza un ampio patrimonio di materiali, comprendendo anche documentazione meno conosciuta e in alcuni casi inedita. La regia è di Giorgio Verdelli, che costruisce attraverso queste testimonianze un ritratto dedicato alla figura artistica e umana del cantautore.

La scelta del documentario musicale accompagna quindi l’ultima giornata del cartellone del Cinema alla Rocca, chiudendo la programmazione estiva con un’opera dedicata a uno dei protagonisti della musica italiana.

Home completa la proposta del cinema immersivo

Accanto alla normale programmazione trova spazio anche il progetto del Cinema Immersivo alla Rocca, dove viene proposto Home. L’opera porta il pubblico all’interno delle dinamiche di una famiglia taiwanese riunita, durante un pomeriggio d’estate, nella vecchia casa familiare.

I componenti della famiglia si raccolgono intorno alla nonna per manifestarle il proprio affetto. La donna non riesce più a muoversi, reagire o percepire chiaramente quanto accade intorno a lei. Nella casa, mentre le persone entrano ed escono, la quotidianità continua attraverso piccoli elementi della scena domestica, dalla televisione accesa al ventilatore che gira.

Home completa così un’offerta cinematografica articolata che, nell’ultimo fine settimana di agosto, coinvolge contemporaneamente il Cinema Esperia e il Cinema alla Rocca.

Un fine settimana tra riapertura e conclusione estiva

Il calendario compreso tra venerdì 28 e domenica 30 agosto presenta quindi due momenti distinti ma collegati. Da una parte c’è la riapertura del Cinema Esperia con Oceania, prevista sabato 29 agosto. Dall’altra ci sono le ultime tre giornate della programmazione del Cinema alla Rocca.

No Other Choice apre il fine settimana venerdì, Welcome Venice occupa la serata di sabato e il documentario Rino Gaetano – Sempre più blu chiude domenica la rassegna. A queste proposte si aggiunge Home nell’ambito del Cinema Immersivo alla Rocca.

La programmazione accompagna così il pubblico nella fase conclusiva dell’attività cinematografica estiva e, nello stesso momento, segna il ritorno delle proiezioni al Cinema Esperia, dando continuità all’offerta cinematografica di Bastia Umbra.