Con Matrix torna il cineforum ECS CineTalk al Cinema Esperia

Cina, internet satellitare collega per la prima volta “i tre poli” della Terra PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull’internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte marittime artiche. Lo ha reso noto il team della 16esima spedizione cinese nell’Oceano Artico. Durante il viaggio è stata verificata per la prima volta con successo la connettività di […]

Unione Industriali di Torino in prima linea per il rilancio della città TORINO (ITALPRESS) – Un patto per Torino affinchè la città torni ad essere al centro dello sviluppo industriale italiano. E’ questo uno degli obiettivi principali che l’Unione Industriali Torino si prefissa nel centoventesimo anniversario della sua fondazione. In un contesto macroeconomico ricco di difficoltà e conflitti che generano instabilità e crisi energetiche, l’organizzazione guarda agli […]

Cremlino “Nessun accordo per un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Xi” MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il Cremlino frena sull’ipotesi di un vertice a tre tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, emersa nelle ricostruzioni del Wall Street Journal come possibile iniziativa russa per discutere una soluzione in Ucraina. “Non sono state formulate proposte specifiche nè raggiunti accordi” sull’organizzazione dell’incontro, sulla sua agenda o sui contenuti, […]

Agroalimentare italiano, export in crescita e nuove opportunità al SIAL Paris PARIGI (ITALPRESS) – “L’export totale del Made in Italy ha raggiunto i 643 miliardi di euro, con il traguardo fissato a quota 700 miliardi a cui l’agroalimentare contribuisce in maniera determinante con i suoi 72 miliardi. Davanti alle complessità internazionali e alle barriere tariffarie, sappiamo che gli imprenditori compiono sacrifici importanti. Stiamo lavorando per rafforzare […]

Napoli in crisi, Allegri “Sta a noi uscirne e fare risultati” "Prendiamo gol troppo facilmente, dobbiamo fare di piu'", le parole del tecnico in vista del Bodo

Nasce in Lombardia “Officina Ai”, la Zis dedicata all’Intelligenza Artificiale MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia approva la candidatura della Zona di Innovazione e Sviluppo (ZIS) dedicata all’Intelligenza Artificiale, che prende il nome di ‘Officina AI’. Promossa da Assolombarda, con MADE Competence Center nel ruolo di hub e soggetto gestore, la nuova ZIS riunisce un partenariato pubblico-privato di 19 soggetti tra istituzioni, università, imprese e formazione, […]

A Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 per i 70 anni dei Trattati ROMA (ITALPRESS) – Il Governo italiano ha accolto la proposta del Presidente Costa di tenere a Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 in occasione del 70° anniversario dei Trattati di Roma, iniziativa che consentirebbe di riportare i leader per un vertice europeo nel luogo dove settant’anni fa vennero firmati i Trattati istitutivi. Lo riferiscono […]

Valditara “Italia all’avanguardia nell’IA, realizzate 156mila aule digitali” Lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'inaugurazione di "Next Generation AI", al Teatro alla Scala di Milano.

Gasperini “Slovan da non sottovalutare, in Champions tutte gare difficili” Pellegrini: "Gasperini e' stato fondamentale per la mia permanenza"