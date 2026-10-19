Con Matrix torna il cineforum ECS CineTalk al Cinema Esperia

Al Cinema Esperia, film e dibattiti fino alla primavera 2027
📌 FLASH NEWS – Il 27 ottobre alle 20:30 Matrix apre ECS CineTalk al Cinema Esperia di Bastia Umbra. Dopo il film, confronto con Simone Rossi su verità e libertà. La rassegna offre dodici appuntamenti fino a maggio 2027 e formule di abbonamento
ECS CineTalk torna al Cinema Esperia di Bastia Umbra martedì 27 ottobre 2026, alle 20:30, con la proiezione di Matrix. Il film inaugura “A te è piaciuto?”, la rassegna 2026/27 del cineforum di Esperia Cinema Studio, curata da FARE Soc. Coop. Sociale. Il programma prevede dodici appuntamenti fino a maggio 2027 e affianca alla visione un confronto guidato con il pubblico.
Il cinema come occasione di incontro
Il progetto nasce dalla volontà di recuperare la dimensione collettiva dell’esperienza cinematografica, in un contesto nel quale la fruizione individuale dei film è sempre più diffusa. La sala diventa così uno spazio nel quale condividere impressioni e ascoltare interpretazioni differenti della stessa opera.
Il titolo scelto per la stagione richiama la domanda che spesso accompagna l’uscita dal cinema. “A te è piaciuto?” costituisce il punto di partenza per una conversazione capace di andare oltre il giudizio immediato. Attraverso lo scambio tra spettatori, la rassegna intende mettere al centro le relazioni e gli interrogativi suscitati dalle storie raccontate sullo schermo.
Matrix apre il programma
Per l’esordio è stato scelto Matrix, film del 1999 delle sorelle Wachowski. A oltre venticinque anni dalla sua uscita, l’opera propone questioni legate alla percezione della realtà, alla libertà e alle forme di controllo.
Questi temi accompagneranno il dibattito successivo alla proiezione, affidato a Simone Rossi. A orientare il confronto sarà un interrogativo indicato dagli organizzatori: «Preferiresti conoscere la verità o vivere felice nella menzogna?».
La domanda invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra conoscenza e felicità, prendendo le mosse dalla vicenda cinematografica. Il dialogo permetterà di mettere a confronto le diverse letture emerse durante la visione.
Dodici serate fino a maggio
Dopo le precedenti edizioni, ECS CineTalk rinnova la propria proposta con un calendario distribuito fino a maggio 2027. Ogni incontro conserverà la formula della discussione conclusiva guidata insieme a un esperto di storia del cinema.
Per seguire il percorso sono previste due possibilità di abbonamento: una comprende dodici ingressi, l’altra otto. Gli spettatori potranno quindi scegliere tra due formule di partecipazione alla stagione.
Agevolazione per chi porta un nuovo spettatore
È prevista anche l’iniziativa “porta un amico”. Chi accompagna una persona che non ha mai partecipato a ECS CineTalk paga il proprio ingresso a metà prezzo.
Per assicurarsi il posto in sala, gli interessati possono registrarsi attraverso il modulo dedicato, disponibile sul sito e sui canali social di Esperia Cinema Studio.
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