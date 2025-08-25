Esperia Cinema Studio: al via corsi Junior e Young

Bastia Umbra – A partire da settembre sarà possibile iscriversi ai corsi di Esperia Cinema Studio, la scuola di cinema per bambini e ragazzi con sede a Bastia Umbra. L’offerta formativa per l’anno accademico 2025/2026 comprende due percorsi distinti: Junior, pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni, e Young, rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Le lezioni prenderanno il via nel mese di ottobre, ma l’anno si aprirà ufficialmente con un evento speciale: un Open Day in programma per giovedì 11 settembre dalle ore 16, presso la sede di via Cesare Battisti 11.

La partecipazione all’Open Day è gratuita, ma i posti sono limitati, consigliata la prenotazione.





Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno sperimentare direttamente alcune delle attività proposte durante l’anno, attraverso laboratori pratici condotti dai docenti: Rodolfo Mantovani per la recitazione, Mario Mele per regia, fotografia e montaggio, e Simone Rossi per la storia del cinema. I laboratori coinvolgeranno i giovani in attività creative con green screen, recitazione corporea, visione di cortometraggi, intelligenza artificiale applicata alla narrazione e podcasting.

Nel frattempo, i genitori saranno accolti dallo staff della segreteria che illustrerà in dettaglio il programma didattico, le modalità di svolgimento delle lezioni, i costi, le tempistiche e le agevolazioni previste. Chi si iscriverà durante l’Open Day potrà accedere a una promozione speciale.

Esperia Cinema Studio non è una scuola come le altre: la filosofia alla base del progetto è quella di “non giocare al cinema, ma farlo davvero”. I partecipanti non sono semplici spettatori o allievi passivi, bensì creatori attivi di contenuti originali. Fin dalle prime lezioni, i bambini e i ragazzi imparano a usare attrezzature professionali: telecamere HD, mixer audio da broadcasting, impianti di illuminazione cinematografica e software di montaggio di livello avanzato. La pratica ha un ruolo centrale e precede sempre la teoria. L’obiettivo è stimolare la fiducia in sé stessi, far acquisire competenze tecniche, ma anche rafforzare abilità trasversali come la comunicazione, la collaborazione, il pensiero critico.

Uno degli aspetti più innovativi del metodo di Esperia è l’approccio alla tecnologia e all’uso consapevole dell’informazione. In un mondo in cui internet e l’intelligenza artificiale sembrano avere tutte le risposte, il percorso mira a insegnare ai ragazzi a porre le domande giuste. Durante le attività – interviste, cortometraggi, documentari – imparano a riconoscere ciò che conta, a dare valore alle storie e a raccontarle con consapevolezza. Inoltre la sala di registrazione professionale,spazio in cui prendono forma podcast, video e progetti collettivi, tra gli esempi più riusciti c’è Podciak, il podcast prodotto dagli studenti nel corso del 2024/2025: sei puntate dedicate a figure e realtà imprenditoriali del territorio di Bastia Umbra, ora disponibili sul sito ufficiale www.esperiacinemastudio.it

Accanto ai corsi Junior e Young, la programmazione 2025/2026 include il Cinetalk, il cineforum per adulti che ha riscosso grande successo nelle passate edizioni. Quest’anno il format raddoppia, con due filoni paralleli: uno dedicato ai grandi classici e uno alle perle nascoste del cinema italiano e internazionale. Inoltre, sarà lanciata un’iniziativa parallela dedicata ai giovani, con incontri pensati per approfondire temi culturali, linguaggi visivi e nuovi media. A completare l’offerta formativa, ci sarà un ciclo di masterclass esclusive con ospiti di rilievo del cinema italiano. I nomi dei professionisti coinvolti saranno svelati nei prossimi mesi, ma si prevede una partecipazione di alto livello, come già avvenuto negli anni precedenti.

L’obiettivo non è formare futuri registi, bensì persone più consapevoli, espressive e sicure di sé. Come sottolinea il docente Mario Mele, “il cinema è un linguaggio potentissimo che può aiutare i ragazzi a leggere il mondo e a formarsi un pensiero proprio, attraverso le immagini e le storie che scelgono di raccontare”.

Esperia Cinema Studio è un progetto curato da FARE Cooperativa Sociale, realizzato nell’ambito del programma Tessere di Comunità, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra e il Centro ANSPI S. Michele.

Per prenotazioni, informazioni e iscrizioni: info@esperiacinemastudio.it/ www.esperiacinemastudio.it