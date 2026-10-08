Film da Venezia e teatro, tutte le novità del Cinema Esperia

Nuovi film, animazione ed un recital sulla vita di Francesco
📌 FLASH NEWS – Il Cinema Esperia di Bastia Umbra presenta L’estranea e I figli della scimmia. In programma anche Digger, Naza, animazione, Il dottor Stranamore restaurato ed il recital Potevo avere tutto, dedicato a San Francesco di Assisi.
Il Cinema Esperia di Bastia Umbra rinnova la programmazione settimanale con due nuovi film provenienti dal Festival di Venezia, un titolo d’animazione e il ritorno del teatro. Il cartellone comprende anche le pellicole che proseguono la loro permanenza in sala e la versione restaurata di un’opera di Stanley Kubrick. Le proposte spaziano dalle relazioni familiari al documentario, fino a un recital dedicato alle scelte di vita di Francesco d’Assisi.
Le novità da Venezia
Tra i nuovi arrivi figura L’estranea, diretto da Paolo Strippoli e interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il cinema lo presenta come il film candidato per l’Italia all’Oscar per il miglior film straniero.
La vicenda si apre durante un viaggio aereo. Anna affronta una turbolenza stringendo il bracciolo della poltrona, mentre osserva una madre e una figlia raffigurate nelle istruzioni di sicurezza. Quell’episodio introduce una successione di difficoltà sempre più gravi, sulle quali la protagonista tenta di mantenere il controllo.
Debutta anche I figli della scimmia, di Tommaso Landucci, con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Andrea Aggio, Tancredi Naldini e Lidiya Liberman. Secondo la presentazione dell’Esperia, il film ha ottenuto nella sezione Orizzonti i riconoscimenti per la sceneggiatura e per l’interpretazione di Riccardo Scamarcio.
Al centro del racconto c’è Dario, padre di un bambino con disabilità al quale riserva cure e attenzioni. Il rapporto con il nipote adolescente, figlio di suo fratello, apre però uno spazio di desideri inespressi: nel ragazzo Dario cerca un’immagine diversa della propria paternità, mettendo in tensione gli equilibri familiari.
Proseguono Digger e Naza
Resta in cartellone Digger, di Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller e Michael Stuhlbarg. La programmazione segnala una proiezione in versione originale per mercoledì 7 ottobre.
Il protagonista, Digger Rockwell, è un magnate del petrolio che ha ampliato la fortuna ereditata dalla famiglia. Le sue relazioni raggiungono il presidente degli Stati Uniti. Un incidente provocato dalle attività dei suoi pozzi in Groenlandia innesca la crisi attorno alla quale si sviluppa la storia.
Prosegue inoltre Naza, documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, presentato come vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia. Attraverso testimonianze anonime registrate di notte sui tetti di Tel Aviv, raccoglie i racconti di operatori dell’intelligence e militari israeliani sulle attività condotte a Gaza dal 2023. La produzione coinvolge The Guardian, +972 Magazine e Local Call.
Animazione e il restauro di Kubrick
Per l’animazione arriva I racconti del giardino incantato. Tre fratellini trascorrono una giornata con il nonno, rimasto solo dopo la morte della moglie. Per confortarlo, recuperano il cappello della nonna e alcuni oggetti domestici, trasformandoli nel punto di partenza di tre storie fantastiche.
Il programma propone anche Il dottor Stranamore restaurato, diretto da Stanley Kubrick, con Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn e Slim Pickens. La vicenda segue un’emergenza nucleare scatenata dall’ordine di un generale statunitense di inviare bombardieri contro l’Unione Sovietica.
Francesco d’Assisi sul palco
Il teatro torna con Potevo avere tutto, recital che affida alla Fame il racconto di Francesco d’Assisi. Lo spettacolo guarda al giovane prima della santità: le possibilità offerte da una famiglia benestante, le prospettive di successo e la ricerca di una strada personale. Il percorso mette al centro la libertà di scegliere quale vita vivere.
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