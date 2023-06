La programmazione cinema Esperia di Bastia Umbra

ELEMENTAL Da qualche parte tra Inside Out e Zootropolis, Elemental incontra il fuoco e l’acqua sullo sfondo dell’accettazione della differenza. Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember.

THE FLASH Primo stand-alone cinematografico dedicato al velocista scarlatto della DC Comics, The Flash racconta il viaggio indietro nel tempo di Barry Allen per cambiare alcuni eventi del passato e impedire così l’omicidio della madre. Qualcosa tuttavia non va per il verso giusto e Barry scopre di aver irrimediabilmente modificato il corso temporale degli eventi, ritrovandosi bloccato in un universo alternativo.

AFTER WORK Come sarà la vita nell’era del post-lavoro? Cioè: quando l’umanità avrà automatizzato così tanti processi da rendere inessenziale la prestazione lavorativa, l’uomo come impiegherà quel “tempo libero”? È pronto ad affrontare una routine in cui il tempo lavorativo sarà quanto meno ridimensionato? Sarà in grado di abituarsi e di conferirgli un valore per l’individuo e per la società? After Work.

RAPITO Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al “Papa Re” Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un’educazione cattolica che lo “liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli.

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO (da mercoledì 28) Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all’università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria ‘scossa’ soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw