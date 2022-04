Problemi di visualizzazione? Prova a visualizzare la newsletter nel tuo browser. LUNEDI’ 25 IL CINEMA E’ APERTO Arriva la nuova commedia di e con Lillo e Greg, coppia comica intelligente ed eclettica che svaria tra cinema, teatro e televisione. GLI IDOLI DELLE DONNE mette in scena tutta verve comica di cui Lillo e Greg sono capaci. Prosegue ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE. Lo spettacolare prequel della saga di Harry Potter arriva al terzo capitolo: Gellert Grindelwald comincia la sua guerra per sottomettere i babbani. Silente metterà insieme un improbabile gruppo scelto di maghi e streghe per combatterlo.

Prosegue anche SONIC 2. Con la partecipazione di Jim Carrey, è un film adatto sia ai ragazzi che ai più piccoli. Il bizzarro Eggman, alleato con l'echidna rosso Knuckles, è sempre più determinato ad eliminare Sonic. Insieme al nuovo amico Tails Sonic si opporrà ai piani pericolosi di Eggman.

GLI IDOLI DELLE DONNE Il gigolò Filippo è bello come l'ex tronista Francesco Arca, il che lo rende irresistibile alle donne, nonostante appena apre bocca sforni una sequela di frasi fatte e di assortite banalità. Dopo un incidente di macchina però Filippo si ritrova trasformato in un omino bruttarello come Lillo Petrolo, e nessuna vuole più le sue attenzioni. La sua agente Geraldine allora … ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove … SONIC 2 Duecentoquarantatre giorni sul pianeta dei funghi, con la sola compagnia di una roccia di nome Roccia, hanno reso il bizzarro Eggman, se non più matto, di certo più determinato nel suo proposito di scovare Sonic per eliminarlo definitivamente dall'universo. La nuova e inattesa alleanza con il rosso echidna Knuckles allarga ulteriormente i suoi malvagi obiettivi: s'impossesserà dello smeraldo che materializza …