Odissea e Minions & Monsters i film al cinema Esperia

Dopo due settimane di stop, in sala Nolan e i nuovi Minions.

🎬 Il Cinema Esperia riapre dopo due settimane di chiusura con Odissea di Christopher Nolan e Minions & Monsters. In sala il viaggio di Ulisse verso Itaca e la nuova grande avventura dei Minions tra mostri, cinema e caos.

Dopo circa due settimane di chiusura, il Cinema Esperia torna ad accogliere il pubblico con una programmazione costruita intorno a due titoli molto diversi tra loro. Da una parte arriva Odissea, il film diretto da Christopher Nolan che porta sul grande schermo il viaggio di Ulisse verso Itaca. Dall’altra trova spazio Minions & Monsters, nuovo capitolo dedicato ai celebri personaggi animati diventati popolari a partire dall’universo di Cattivissimo Me.

La riapertura propone quindi cinema epico e animazione, con una programmazione rivolta a pubblici differenti. Odissea punta sulla rilettura cinematografica di uno dei miti più conosciuti della tradizione occidentale, mentre Minions & Monsters torna sulle avventure dei personaggi che hanno conquistato spettatori adulti e bambini.

Il ritorno in sala con Odissea di Christopher Nolan

Il titolo centrale della settimana è Odissea di Christopher Nolan, interpretato da un cast che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya. Al centro della storia c’è Ulisse e il difficile percorso intrapreso per tornare a Itaca dopo la guerra di Troia.

Il racconto segue il protagonista attraverso un viaggio segnato da pericoli, ostacoli e incontri entrati nell’immaginario collettivo. Il percorso di Ulisse attraversa mari tempestosi e scenari legati al conflitto, accompagnando lo spettatore dentro una vicenda che mette insieme avventura, mito e il desiderio del protagonista di raggiungere nuovamente la propria casa.

Nel corso del viaggio trovano spazio alcuni degli episodi più conosciuti della storia di Ulisse. Tra questi figurano l’incontro con Polifemo, quello con le Sirene e il passaggio legato a Circe. La vicenda conduce infine al ritorno a Itaca e al ricongiungimento del protagonista con Penelope.

Nolan porta sullo schermo il viaggio di Ulisse

Odissea rappresenta la versione cinematografica del mito firmata dal regista di Inception, Interstellar e Oppenheimer. Il punto di partenza resta la lunga traversata di Ulisse dopo la conclusione della guerra di Troia, con il ritorno verso la propria terra come asse centrale dell’intero racconto.

La programmazione del Cinema Esperia ha previsto per mercoledì 29 luglio anche la versione originale con sottotitoli in italiano, offrendo la possibilità di seguire il film mantenendo le voci originali degli interpreti.

Il viaggio del protagonista costituisce il filo conduttore della narrazione. Le diverse tappe si susseguono attraverso incontri e prove che separano Ulisse dalla destinazione finale, fino al momento del ritorno e all’incontro con Penelope.

Minions & Monsters, nuova avventura per i personaggi animati

Accanto al film di Christopher Nolan, la programmazione propone Minions & Monsters, nuovo capitolo dedicato ai Minions. I personaggi, nati nell’universo cinematografico di Cattivissimo Me, tornano al centro di una storia caratterizzata da situazioni paradossali e da una successione di eventi che finisce per assumere dimensioni sempre più grandi.

La vicenda racconta come i Minions arrivino a conquistare Hollywood e diventare star del cinema, prima di perdere quanto ottenuto. Il percorso prende poi una direzione ancora più movimentata quando vengono liberati dei mostri nel mondo, provocando conseguenze che gli stessi protagonisti dovranno affrontare.

Da quel momento l’obiettivo diventa ricomporre il gruppo e tentare di intervenire sul caos generato dalle loro stesse azioni. La storia mantiene quindi al centro i Minions e la loro capacità di trasformare ogni situazione in una catena di avvenimenti imprevedibili.

Due proposte differenti per la riapertura dell’Esperia

La settimana della riapertura del Cinema Esperia si sviluppa così attraverso due produzioni profondamente differenti per ambientazione, protagonisti e impostazione narrativa. Odissea conduce il pubblico nel mondo del mito, tra la guerra di Troia, il Mediterraneo attraversato da Ulisse e il ritorno verso Itaca. Minions & Monsters sceglie invece il registro dell’animazione e dell’avventura, riportando sullo schermo personaggi già conosciuti dal grande pubblico.

Da una parte, quindi, il percorso di un eroe impegnato a superare ostacoli e creature prima di poter ritrovare Penelope. Dall’altra, le disavventure dei Minions, diventati star e successivamente chiamati a cercare una soluzione alle conseguenze provocate dalla liberazione dei mostri.

Il Cinema Esperia riprende così la propria attività dopo il periodo di chiusura, affidando la nuova settimana a Odissea e Minions & Monsters e riportando in sala due racconti costruiti intorno al viaggio, all’avventura e alle difficoltà che i rispettivi protagonisti devono affrontare.