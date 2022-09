Search for: Search Button

Questa settimana al cinema Esperia di Bastia Umbra

Arriva finalmente DC LEAGUE OF SUPER PETS, divertente storia della Justice League… vista dal punto di vista degli animali domestici dei grandi eroi DC. Con la voce di Lillo. Divertimento assicurato!!!

Debutto cinematografico per IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio. Negli anni ’60 il poeta e artista Braibanti è accusato di aver plagiato uno dei suoi giovani allievi. Un processo che nascondeva l’intenzione di processarlo in quanto omosessuale.

MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14

Solo per due giorni nelle sale cinematografiche, EVANGELION 3.0+1.01 è il capitolo conclusivo della quadrilogia Rebuild of Evangelion. Con il nuovo doppiaggio a cura di Dynit è un’occasione da non perdere per gli appassionati di anime.

Ancora una settimana per il mitico MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO. Il prequel della fortunata serie Cattivissimo Me/Minions questa volta ci racconta l’infanzia del piccolo Gru e i suoi esordi come cattivissimo!!!! DA NON PERDERE!

Se ve lo siete perso, avete ancora qualche giorno per godervi ELVIS, del geniale Baz Luhrman. Con il suo solito stile rutilante ed anticonvenzionale il regista racconta la storia di Elvis attraverso gli occhi del suo agente, controverso personaggio interpretato da Tom Hanks. Immagini bellissime e musica travolgente.

Come sempre, ci vediamo al Cinema!



A volte per rinverdire un racconto ormai classico basta cambiare il punto di vista. Perché allora non raccontare la vita quotidiana di Superman dalla prospettiva del suo cane? Krypto è il cane di Superman da sempre, il suo migliore amico, la sua metà, il compagno preferito, tanto delle serate davanti alla tivù quanto delle imprese super eroiche a centinaia di …

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso

Evangelion 3.0+1.01, proposta nelle sale col nuovo doppiaggio, ci racconta dell’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, che arriva nella città vecchia di Parigi, una città ormai rossa a causa della nucleizzazione. L’equipaggio della nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Unità-08 di Mari si prepara a intercettare …

Leggi tutto.

COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

Siamo nel pieno degli anni 70 e il non-ancora-famigerato Felonius Gru, al momento dodicenne di belle speranze, vive e cresce nella sua casetta di periferia. Ammiratore entusiasta di un supergruppo di supercattivi chiamato “I malefici sei”, Gru decide che il suo obiettivo di vita è diventare abbastanza cattivo per poter essere anche lui parte del gruppo e si mette immediatamente …

Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, vengono raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta una vita: il Colonnello Tom Parker. È lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un’icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, …