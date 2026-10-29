Sei film all’Esperia di Bastia tra storie paura e animazione

Da Dio ride a Clayface, le novità del cinema di Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Sei proposte al Cinema Esperia di Bastia Umbra: Dio ride, Clayface, Balcanica, Shaun vita da pecora, The invite e Ayahuasca. La programmazione settimanale comprende anche il cinema immersivo realizzato dal regista Jan Kounen.

Il Cinema Esperia di Bastia Umbra presenta una programmazione settimanale composta da sei titoli. Il cartellone riunisce il racconto seicentesco di “Dio ride”, le vicende di “Clayface”, il percorso migratorio di “Balcanica”, l’animazione di Shaun e la crisi matrimoniale al centro di “The invite”. A queste proposte si affianca “Ayahuasca – Kosmik Journey”, l’esperienza di cinema immersivo diretta da Jan Kounen.

Veronesi racconta il messaggio di Frate Leopoldo

“Dio ride”, diretto da Giovanni Veronesi, porta sullo schermo Frate Leopoldo da Casamacchia, un religioso che nel Seicento diffonde il Vangelo attraverso un linguaggio capace di trasmettere gioia e speranza.

Il suo modo di rivolgersi alle persone attira un seguito crescente. La predicazione raggiunge diversi villaggi e migliaia di ascoltatori cominciano ad accompagnarlo nei suoi spostamenti. Nel cast figurano Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi e Maurizio Lombardi.

Clayface, il ritorno di un attore a Gotham City

La proposta firmata da James Watkins segue invece Matt Hagen, interprete affermato e candidato all’Oscar. Il successo sembra averlo allontanato dalle difficoltà vissute nei quartieri più poveri di Gotham City.

Il ritorno nella città d’origine insieme a un amico lo conduce però in un locale, dove agisce confidando nella protezione della propria notorietà. Nel cast di “Clayface” sono presenti Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie, Eddie Marsan e Max Minghella.

Balcanica, la fuga di un padre e di suo figlio

In “Balcanica”, diretto da Nicola Sorcinelli, il viaggio riguarda Nazar, direttore d’orchestra, e suo figlio Jalil, che suona la tuba. Entrambi lasciano l’Afghanistan, dove i talebani hanno vietato la pratica e l’ascolto della musica.

Il loro percorso segue la rotta balcanica, attraversando i Paesi slavi verso l’ingresso in Italia nell’area di Trieste. Gli interpreti annunciati sono Matilda De Angelis, Prince Chughtai, Babak Karimi, Giovanni Toscano e Ivar Wafaei.

Shaun e il mistero nella fattoria

L’animazione trova spazio con “Shaun vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A.”, di Matthew Walker. Nella fattoria fervono i preparativi per Halloween e gli animali coltivano un campo di zucche.

La scomparsa improvvisa del contadino e l’arrivo dal bosco di una creatura spaventosa interrompono l’attesa della festa. Shaun e i suoi compagni devono proteggere la fattoria e ritrovare il proprietario.

The invite, un matrimonio segnato dalle frustrazioni

Olivia Wilde dirige “The invite”, interpretato da Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton e Skip Howland.

La storia ruota intorno a Joe e Angela. La musica aveva contribuito a unirli: lui era un pianista di talento, lei ne amava le esecuzioni. Dopo anni di matrimonio, le delusioni artistiche e professionali di Joe e la solitudine domestica di Angela hanno trasformato il dialogo in un confronto fatto di litigi e recriminazioni.

Il viaggio immersivo di Jan Kounen

Completa il programma “Ayahuasca – Kosmik Journey”, diretto da Jan Kounen. L’esperienza conduce nel mondo delle piante medicinali attraverso una dimensione visionaria, simbolica e psichedelica.

A guidare il percorso nella foresta pluviale amazzonica è un guaritore tradizionale indigeno Shipibo.