Wild Horse Nine e Il gatto col cappello, debutti al cinema Esperia

A Bastia Umbra resta Dio ride, due giorni di cinema virtuale

📌 FLASH NEWS – Al Cinema Esperia di Bastia Umbra arrivano Wild Horse Nine di Martin McDonagh e Il gatto col cappello. Resta in sala Dio ride di Giovanni Veronesi. Il 5 e il 6 novembre ritorna il cinema immersivo con Ayahuasca di Jan Kounen.

Due nuovi film entrano nella programmazione settimanale del Cinema Esperia di Bastia Umbra. Dal Festival di Venezia arriva Wild Horse Nine, diretto da Martin McDonagh e interpretato da John Malkovich e Sam Rockwell. La seconda novità è Il gatto col cappello, film d’animazione tratto dal personaggio di Dr. Seuss. Il cartellone conferma anche una pellicola italiana e riserva due giornate al cinema immersivo.

Wild Horse Nine, due agenti della CIA nel Cile del 1973

Il film di Martin McDonagh si apre a Santiago del Cile nel 1973, alla vigilia del colpo di Stato militare che rovescerà il governo del presidente Salvador Allende. In questo contesto si muovono due uomini della CIA. Chris è il più esperto e affronta il lavoro con cinismo. Lee è più giovane. I due raggiungono l’Isola di Pasqua per trascorrervi qualche giorno da turisti, mentre a Santiago si avvicina il golpe.

Il passato di Chris comprende operazioni in Congo e Guatemala. La sua esperienza sul campo segna la distanza dal collega e accompagna il trasferimento dei due agenti sull’isola. Nel cast, accanto a John Malkovich e Sam Rockwell, figurano Steve Buscemi, Bastián Bodenhöfer e Parker Posey.

Il gatto col cappello e la missione per due fratelli

Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja firmano il film d’animazione. Al centro della storia ci sono Gabby e Sebastian, due fratelli che si sono appena trasferiti in una nuova città. A occuparsi di loro è il Gatto, incaricato dall’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione di risollevare il loro umore.

Il personaggio è abituato a spingersi oltre i limiti. Stavolta la sua tendenza a esagerare rischia di complicare l’incarico, che potrebbe rappresentare l’ultima occasione per dimostrare il proprio valore all’istituto.

Dio ride prosegue la programmazione

Resta in sala il film di Giovanni Veronesi, ambientato nel Seicento. Il protagonista, frate Leopoldo da Casamacchia, racconta il Vangelo con una gioia che porta sollievo e speranza a chi lo ascolta. Il suo messaggio passa di villaggio in villaggio e migliaia di persone iniziano a seguirlo nei suoi spostamenti. Nel cast ci sono Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi e Maurizio Lombardi.

Ayahuasca, due appuntamenti con il cinema immersivo

Giovedì 5 e venerdì 6 novembre torna Ayahuasca – Kosmic Journey di Jan Kounen. L’opera è ambientata nella foresta pluviale amazzonica e accompagna lo spettatore in un viaggio simbolico e psichedelico nel mondo delle piante medicinali. A guidare il percorso è un guaritore della tradizione indigena Shipibo.