Emozioni sul grande schermo, programmazione

al cinema Esperia di Bastia Umbra, film, orari e giorni

Emozioni sul grande schermo – Questa settimana, il mondo del cinema si accende con una selezione di film eccezionali che promettono di regalare emozioni indimenticabili. Dal dramma al fantastico, ecco alcune delle storie che vi conquisteranno.

**”Povere Creature!” (Vietato ai minori di 14 anni) di Yorgos Lanthimos**

Il regista Yorgos Lanthimos ci delizia con una rilettura femminile della storia del mostro di Frankenstein in “Povere Creature!”. Con un cast stellare composto da Emma Stone, Willem DaFoe e Mark Ruffalo, il film ci trasporta in un mondo in cui la creatura, affascinante e desiderata, si trova a confrontarsi e scontrarsi con le rigide convenzioni sociali della sua epoca.

**”One Life” con Anthony Hopkins ed Elena Bonham Carter**

“One Life” ci emoziona con la toccante storia dell’Oskar Schindler britannico, interpretato da Anthony Hopkins ed Elena Bonham Carter. Ambientato nel 1938, il film segue Nicholas Winton, un agente di borsa londinese di 29 anni, che organizza un piano di salvataggio noto come “Operazione Kindertransport” per centinaia di bambini, anticipando l’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

**”Perfect Days” di Wim Wenders**

Il regista Wim Wenders ci presenta “Perfect Days”, un film premiato al Festival di Cannes. La trama segue Hirayama, un appassionato di musica, libri e alberi, la cui vita ordinaria si svela attraverso incontri inaspettati, portando a galla un passato che credeva ormai sepolto.

**”Il Fantasma di Canterville” ispirato da Oscar Wilde**

Viaggiamo agli inizi del Novecento con “Il Fantasma di Canterville”. La famiglia Otis, trasferitasi nella storica residenza di Canterville Chase, si scontra con le credenze gotiche e secolari del luogo. Una commedia fantastica ispirata al racconto di Oscar Wilde, che promette risate e avventure spettrali.

**”C’è Ancora Domani” di e con Paola Cortellesi**

Il campione d’incassi del 2023, “C’è Ancora Domani”, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, continua a catturare il pubblico. Una commovente storia ambientata nella Roma del dopoguerra che segue la vita di Delia, una donna di casa con una risposta pronta alle sfide di un’epoca in cui le donne lottavano per i propri diritti.

**”Il Bacio di Klimt”**

Infine, “Il Bacio di Klimt” ci introduce nei segreti del quadro più conosciuto e rappresentato di sempre. Attraverso questa narrazione avvincente, scopriamo la storia di Gustav Klimt, l’artista dietro il capolavoro dipinto a Vienna intorno al 1908.

Con un’ampia gamma di generi e stili, questa settimana al cinema offre qualcosa per tutti i gusti. Non perdete l’occasione di immergervi in queste avvincenti storie che promettono di lasciare un’impronta duratura nella vostra esperienza cinematografica. Venite al cinema e lasciatevi trasportare in mondi straordinari!