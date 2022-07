Search for: Search Button

A Eurochocolate 2022 i live show di Igles Corelli, Luca Montersino e Sonia Peronaci

Dopo l’annuncio di Giorgione, l’Oste più amato dagli italiani, tra gli special guest della prossima edizione di Eurochocolate Indoor – dal 14 al 23 Ottobre presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra, a Perugia – il Festival Internazionale del Cioccolato svela i nomi di altri tre super ospiti. Saranno infatti Igles Corelli, Luca Montersino e Sonia Peronaci a esibirsi sul palco del Padiglione 7 dedicato alla Chocolate Experience.

Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel, dal 2018 Igles Corelli è il Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. La sua cucina è caratterizzata dalla ricerca dei migliori prodotti italiani e dal 2010 inizia a presentarla come una Cucina Garibaldina, con l’intento di unire l’intera Italia. È stato il primo chef a introdurre il concetto di Cucina Circolare per descrivere la propria filosofia di rispetto dell’ingrediente: nulla infatti viene trascurato o buttato, ma tutto viene trasformato, anche con l’aiuto dalla tecnologia di cui è sempre stato un fervente sostenitore. Il live show di Igles Corelli è in programma per Sabato 15 Ottobre alle ore 12.

Alla stessa ora di Domenica 16 Ottobre sarà Luca Montersino a stupire il pubblico con golosi abbinamenti a tema cacao e cioccolato. Chef e personaggio televisivo affermato nel mondo della cucina, cuoco e pasticcere, docente nelle migliori scuole d’Italia e consulente, l’eclettismo è una costante che lo contraddistingue nel comunicare il proprio sapere a professionisti e amatori. La sua avventura imprenditoriale inizia nel 2004 con l’apertura del laboratorio di Alba, molto apprezzato per aver aperto la strada al concetto di pasticceria salutistica. Autore di vari bestseller di cucina e pasticceria, è protagonista di numerosi programmi televisivi tra cui Peccati di Gola, Accademia Montersino e I segreti in cucina andati in onda su Alice Tv.

Spazio quindi a Sonia Peronaci, Domenica 23 Ottobre, sempre alle ore 12. Storica fondatrice di Giallozafferano, pioniera delle ricette online, imprenditrice digitale e volto televisivo ormai familiare, è entrata nelle case degli italiani accompagnandoli in cucina grazie alle sue collaudate ricette. Impegno, coraggio e precisione sono il segreto del suo lavoro, che ogni giorno coltiva grazie alla Sonia Factory, vivace spazio polifunzionale, e al sito Soniaperonaci.it, la sua casa «in rete». Tra i principali riconoscimenti, la menzione nella classifica delle donne più influenti d’Italia dalla rivista Forbes, l’Ambrogino d’oro ricevuto nel 2019 e l’essere diventata, nel marzo 2022, una Role Model di Barbie.

I quattro live show sono gratuiti previa prenotazione sul sito www.eurochocolate.com.

Oltre ai migliori chef e pasticceri italiani, ad accompagnare il pubblico in un’ineguagliabile full immersion multisensoriale alla scoperta dell’amatissimo Cibo degli Dèi saranno alcuni tra i principali Paesi produttori di Cacao protagonisti della sezione Eurochocolate World.

“Mai come in questa edizione – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – siamo riusciti a comporre un vasto dialogo con i paesi produttori di cacao dando risalto a quelle realtà che con grande impegno stanno portando avanti il prezioso processo bean to bar. A brevissimo annunceremo anche il Paese Ospite d’Onore dell’edizione 2022 con il quale stiamo sottoscrivendo un importante protocollo d’intesa. Segnaliamo inoltre il gradito ritorno da São Tomé e Príncipe di Claudio Corallo”.

Saranno ben undici i Paesi del network guidato da Cacao Solution, presenti a Eurochocolate con le rispettive aziende produttrici: Disidente e Color Cacao (Colombia), Holy Cow (India), Kuyay (Perù), Momotombo (Nicaragua), Cacao De Origen (Venezuela), Choco Togo (Togo), Auro (Filippine), Definite (Repubblica Dominicana), Kacau (Ecuador), Latitude (Uganda) e Robert (Madagascar). Impegnata nel costruire filiere del cacao e cioccolato sostenibili, dirette e di qualità, Cacao Solution lavora con i migliori produttori di America Latina, Africa Occidentale e Asia per garantire esperienze sensoriali e gustative sconosciute a un pubblico curioso di viaggiare tra i sapori e gli abbinamenti dei paesi dove il cacao cresce e viene lavorato fresco in lotti davvero rari da trovare in Europa. Presenti a Eurochocolate World nella sezione Choco Trip, i cioccolatieri stellati internazionali incontreranno tutti i giorni il pubblico grazie a un doppio live show – alle ore 13 sul palco dei Choco Lab e alle ore 15 sul palco dei Cooking Show – per accompagnarlo in un esclusivo viaggio nelle lontane terre del Cacao, tra degustazioni guidate, racconti e proiezioni. Assaporare finalmente le note delle tostature tropicali e delle fermentazioni aromatiche coinvolgerà il pubblico in un trip potente.

Si rinnova inoltre anche quest’anno la collaborazione con IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latina americana presente a Eurochocolate grazie anche alla collaborazione con le Ambasciate di alcun Paesi membri. Tra i primi paesi interessati al progetto Venezuela, Brasile ed Ecuador.

Ed è proprio dall’Ecuador che Eurochocolate annuncia un’altra importante novità: la collaborazione con Yumbos, fabbrica di cioccolato artigianale con sede a Mindo. Nata dalla tenacia dei suoi fondatori, Claudia Ponce e Pierre Alain Molinari, che decidono di mettere insieme le loro esperienze per creare un prodotto con alte qualità organolettiche, Yumbos sarà presente con ben dieci tipologie di tavolette Equochocolate di cioccolato puro, fatto a mano e senza conservanti o aromi artificiali, prodotto con Cacao Fino de Aroma.