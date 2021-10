Chiama o scrivi in redazione

A Eurochocolate presentazione del Progetto Choco Local

A Eurochocolate, non solo divertimento ma anche approfondimento e opportunità a tema cioccolato per giovani studenti.

L’appuntamento, Martedì 19 Ottobre alle ore 11 presso il Palco Show del Padiglione 7 a Umbriafiere di Bastia Umbra, è infatti con il lancio del progetto denominato “Choco Local” che ha lo scopo di sviluppare, nell’ambito del mercato del cioccolato, nuove forme, usi inediti, prodotti non convenzionali e soprattutto sostenibili, che diventino uno stimolo per tutti coloro che operano in questo settore.

Il progetto, all’insegna dell’innovazione di prodotto, si rivolge agli studenti provenienti da rinomati poli formativi, legati al design, di Umbria, Marche e Abruzzo, e coinvolgerà anche la Scuola Politecnica di Design di Milano, che prenderà parte attivamente con un team del Master di Food Design and Innovation: una ricerca che dovrà esaltare non solo il gusto ma anche tutte le emozioni positive che evoca il cioccolato, insieme all’originalità e la voglia di stupire, per creare una nuova icona del cioccolato umbro.

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e l’introduzione dell’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa interverranno: Matteo Ragni, Designer e Supervisor Choco Local; Antonello Fusetti, Direttore della Scuola Politecnica di Design di Milano; Marco Tortoioli Ricci, Presidente Nazionale AIAP e Advisor Choco Local; Paolo Belardi, Presidente del Corso di Laurea in Design dell’Università di Perugia; Anna Maria Russo, Fondatrice IID-Istituto Italiano Design; Elisabetta Furin, Coordinatrice del Dipartimento di Design dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.