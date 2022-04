Al Chroma Festival 2022 il dj set Napoli Segreta

Nuova aggiunta agli ospiti di punta del Chroma Festival 2022 (Bastia Umbra, 10-12 giugno): sarà Napoli Segreta ad amministrare il DJ set di venerdì 10 giugno, nella tre giorni di musica ricchissima di ospiti ed attrazioni (tutto ad ingresso gratuito).

Sul palco allestito nell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra ci sarà quindi il progetto nato dai dj e collezionisti partenopei Lorenzo Sannino (Famiglia Discocristiana) e Gianpaolo Della Noce (DNApoli), che vuole riscoprire un tesoro musicale visionario e internazionale rimasto sottotraccia e ora ritrovato, a ritmo di funk, afro, fusion e disco.

Napoli Segreta è parte di qualcosa di più grande che accade oggi nella città partenopea. Uno spirito diverso che mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città. Napoli Segreta è un dj set da ascoltare e da non perdere ora che sbarca anche in Umbria. Un movimento culturale distribuito, diffuso, frammentato ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia.

A seguire, come già annunciato, per il Chroma Festival ci saranno il rapper e producer romano Ketama126 (sabato 11 giugno) e la cantautrice italo-colombiana Joan Thiele (domenica 12 giugno), oltre a concerti di band umbre, dj set e performance artistiche con un ricco cartellone che sarà annunciato nella sua interezza prossimamente.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.

Napoli Segreta

Napoli Segreta è un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli: vicende, aneddoti e spaccati di un ambiente lontano, eppure assolutamente attuale e probabilmente futuro. Napoli Segreta è anche il nome della compilation, pubblicata da NG Records, che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk e disco e che recuperano i brani a cavallo degli anni ’70 e ‘80 figli della presenza degli americani in città, dove c’era una delle più grandi basi NATO del Mediterraneo. Brani quindi figli dell’America, ma con le radici nei vicoli della città e nelle sue tradizioni, nel dialetto. Pezzi usciti solo su vinile, in poche copie e mai digitalizzati. Un’azione di riscoperta sembrata anacronistica molti anni fa, ma poi divenuta leggenda e proseguita negli ultimi anni insieme ai Nu Genea. Un virus che è cresciuto di ascolto in ascolto fino a contagiare il pianeta Terra. Anni ’70 inalati, anni ’80 bucati, anni ’90 mangiati e un nuovo Millennio tutto da ballare per chiunque abbia chiaro il concetto: «virale» non coincide necessariamente con «mainstream».

Info e contatti

www.instagram.com/chromafestival_

www.facebook.com/ChromaFestival

info@chromafestival.it