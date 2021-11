Autunno in parole e musica, tutti gli appuntamenti per bambini e famiglie

Il programma “Autunno in Parole e Musica” promosso dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, giunto a metà del percorso prevede per il fine settimana del 13 e 14 Novembre un calendario di appuntamenti per bambini e famiglie, momenti di incontro e convivialità per tutti, presentazioni letterarie.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

Dal punto di vista letterario, alle ore 17.00 di Sabato 13 novembre all’Auditorium Sant’Angelo, (piazza Umberto I) la presentazione del libro “Ho Ritrovato La Voce” di Marilena Marino, di cui è la stessa autrice a tracciare i tratti salienti “La ricerca entusiasmante di cosa significhi scoprire o meglio, riscoprire il talento. Una preziosa guida per la Voce, attraverso un’avvincente biografia che interseca racconti a vere e proprie analisi sulla vocalità, regalando consigli, linee guida a chi è motivato a perfezionare questo potente strumento espressivo assieme al proprio stile di vita. Consigli legati alla vita sulle tipiche espressioni vocali: dizione, il parlare in pubblico, il canto, la recitazione e il benessere vocale. Una Voce che va di pari passo con l’esistenza, ne scandisce i ritmi, ne segna i cambiamenti, ne evoca i ricordi. In queste pagine si descrive da dove l’autrice è partita, come è cambiata e dove è arrivata. Con lei anche la voce racconterà la sua avventura e la sua metamorfosi. Una persona totalmente nuova e realizzata che ha subito in prima persona uno straordinario percorso di rinascita attraverso la consapevolezza di una Voce ritrovata e totalmente rinnovata! Descrivere il cambiamento può essere un grande stimolo per tutte le persone che desiderano davvero “cambiare voce” e “cambiare vita”, e cambiando Vita, cambiare Voce”.

Nello stesso fine settimana del 13 e 14 Novembre, torna la Castagnata di San Martino con caldarroste e vino novello in Piazza Mazzini curata dalla locale Ass. Pro Loco (ore 16.00-20.00),

con un arricchimento di iniziative dal titolo “Sapori d’autunno”, incentrate sul vino, sull’olio nuovo e i frutti del bosco, nella location del chiostro e della Sala San Benedetto del Monastero benedettino, in Via Garibaldi, a pochi passi dalla sede della castagnata, con tante iniziative legate all’autunno che possano incontrare i gusti e gli interessi di più fasce di utenza

NELLO SPECIFICO:

Sabato 13 Sala S. Benedetto E Chiostro, Via Garibaldi Dalle ore 16.00 Esposizione di prodotti del monastero: olio, confetture e birra delle Monache

A cura della Comunità monastica

Collateralmente all’esposizione dei prodotti del Monastero, sarà possibile dalle ore 16.00 effettuare il percorso I FRUTTI DELL’AUTUNNO, nel chiostro (meteo permettendo) e nella Sala San Benedetto, accompagnati da Marco Berardi, ( Ass. Italiana Sommelier AIS UMBRIA deleg. Assisi- Nocera Umbra) sul tema “I colori del vino – il vino novello, i benefici del tannino e dei polifenoli” e dalla Dott.ssa Roberta Gabrielli, Responsabile delle Farmacie Comunali, che illustrerà “ Le proprietà organolettiche dell’olio e i principi nutritivi”.

Alle ore 18.15 “San Martino, castagne e vino: iconografia e simboli dell’arte” un percorso tra le immagini e la storia presentato dall’esperta d’arte Teresa Morettoni.

DOMENICA 14 ORE 16.00 – 20.00

In piazza Mazzini oltre alla tradizionale castagnata di San Martino con caldarroste e vino novello, una esposizione di auto d’epoca a cura di Pro loco Bastia Umbra.

Nella Sala San Benedetto – Via Garibaldi proseguirà l’esposizione di prodotti del monastero: olio, confetture, birra alle ore 16.00 Pino Ratini (micologo) – I frutti spontanei e rari del bosco d’autunno, un viaggio per immagini a cura di CAI Foligno, introduce Laura Cicio – Cai Foligno e non poteva mancare un appuntamento dedicato ai più piccoli, alle ore 17.30 La Biblioteca va in Città – Storie d’Autunno Letture per bambini ,a cura di Sistema Museo.

La partecipazione agli eventi è consentita ai soli possessori del Green Pass nei luoghi al chiuso (Auditorium, Sala San Benedetto del Monastero) e, sempre, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Questo il programma successivo della Rassegna “Autunno in Parole e Musica”

Giovedì 18 novembre ore 17

Biblioteca Comunale

Settimana Nazionale NPL

Andiamo Diritti alle Storie

Letture InBook

Libri in simboli per leggere tutti!

Venerdì 26 novembre ore 17

Biblioteca Comunale

La gallinella verde

Italiano – Cinese

Musiche di Mattia Ambrogioni

Sabato 27 novembre 2021 ore 17

Auditorium Sant’Angelo

La Rapallina ambasciatrice di gusto e bellezza

di Adriana Beverini Edizioni Giacchè

Coordina Rita Imperatori

Letture di Silvana Lavelli

#WORKINPROGRESS

Biblioteca Comunale

FATTI PARLARE DALLA MAMMA

Corsi di lingua Italiana per adulti

A cura di Cidis e #FondazioneCRPG

Info bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325