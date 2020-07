Banda musicale Costano compie 70 anni venerdì 7 agosto al Cinelido

Doveva essere un fitto calendario di eventi quello destinato a celebrare il 70° compleanno della Banda musicale di Costano se non fosse arrivata l’emergenza da Covid-19 ad impedire la celebrazione di un avvenimento festoso, come si prospettava, con concerti, festeggiamenti, trasferte da e verso i comuni gemellati. Con la volontà di ricordare l’importante anniversario nonostante le difficoltà, è stato comunque realizzato qualcosa di importante, un video che ripercorre i momenti salienti della storia della formazione bandistica, riproponendo anche esibizioni musicali.

Il video è stato inserito nella programmazione degli eventi estivi dell’Assessorato alla Cultura e sarà proiettato per la prima volta Venerdì 7 Agosto, alle ore 21.00, al Cinelido Esperia (Via I. Silone, zona piazzale ufficio postale), la versione estiva del Cinema Esperia.

Ingresso gratuito, contingentato a numero max di presenze, nel rispetto delle misure di sicurezza e con l’ausilio dei dispositivi richiesti dalla normativa.

Cenni storici

La Banda Musicale di Costano nasce il 19 marzo 1950 in occasione della Festa del Patrono S. Giuseppe sotto la direzione del Maestro Catalanotto. Tra i benemeriti fondatori occorre ricordare oltre al Cavaliere Enrico Trovatelli, il Parroco di allora Don Giovanni Castellini, Leo Lunghi, Aleandro Lunghi, i fratelli Agostino e Rinaldo Polinori, il Cavaliere Fernando Giuliani ed altri. Come Direttori si sono succeduti i Maestri De Santis nel 1953, Renzo Gori di Lucca nel 1956, Marco Lunghi di Torgiano dal 1958 al 1986, anno in cui la direzione è stata affidata al Maestro Ferdinando Carbonari di Villa Pitignano. Nel periodo di attività sotto la guida del Maestro Carbonari, la Banda Musicale di Costano è riuscita a portare il proprio repertorio ricco di musica italiana anche in territorio straniero, grazie a diversi ed importanti gemellaggi con il Comune di Bastia Umbra, ricordiamo le trasferte in Spagna, Svezia, Svizzera, Belgio, Francia, Lussemburgo e Germania. Dal febbraio 2001 la direzione artistica è stata affidata al Maestro Giuseppe Cecchetti di Perugia. Particolare attenzione all’associazione bandistica è data dal Comune di Bastia Umbra e dalla sua Amministrazione, che contribuisce culturalmente ed economicamente alla crescita e alla formazione musicale di coloro che vogliono avvicinarsi alla musica. L’attività della Banda è piuttosto nutrita, con una media di 90 impegni l’anno tra prove, concerti, processioni ed attività musicali varie. Tra questi ricordiamo il Concerto di Capodanno al Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona, Concerto della Festa della Repubblica in Piazza a Bastia Umbra e il Concerto di Natale nella Chiesa di San Giuseppe in Costano. La Banda è gemellata con la Musikfreunde di Höchberg in Germania e con la cittadina di Luz Saint-Sauveur in Francia con cui vengono realizzati importanti scambi. Nel 2007 ha partecipato al Deutsche Musik Festival a Würzburg in Germania in rappresentanza delle bande italiane, dove ha ricevuto una nota di merito per il Concorso Internazionale per Bande. Nel 2010 la Banda Musicale di Costano ha compiuto 60 anni di attività festeggiando con innumerevoli iniziative tra cui un “Concerto a tre” a Santa Maria degli Angeli e un concerto a Villa Fidelia. Nel 2011 in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha eseguito un concerto a Villa Fidelia con la partecipazione della cantautrice Mariella Nava, ha partecipato alle Rassegne di Passignano e Umbertide e all’apertura dell’Agosto Montefalchese. Innumerevoli sono i concerti che la Banda ha tenuto in tutto il territorio regionale e nazionale ed in particolar modo l’indimenticabile concerto a Höchberg nel 2016 in occasione del festeggiamento del gemellaggio delle due bande. Da alcuni anni la Banda partecipa con diversi giovani all’iniziativa dell’ANBIMA per i concerti dei Giovani ( a cura della Banda Musicale – Il Presidente Rodolfo Segatori)