Bastia aderisce a tre Campagne di sensibilizzazione, la prima è Illumino di meno

Non cessa l’impegno nelle iniziative nonostante l’emergenza da Coronavirus, nel fine settimana dal 26 Marzo p.v. al 6 Aprile saranno 3 le Campagne di sensibilizzazione sociale a cui il Comune di Bastia Umbra ha rinnovato la propria adesione.

© Protetto da Copyright DMCA

L’Ass. WWF con la Campagna L’Ora della Terra (Sabato 27 Marzo) chiede adesione allo spegnimento dell’illuminazione di edifici pubblici e monumenti dalle ore 20.30 alle ore 21.30 a livello globale, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche. Bastia Umbra aderirà con lo spegnimento delle luci che illuminano la Rocca Baglionesca, uno degli edifici-simbolo della Città.

Si proseguirà con la Sensibilizzazione sull’Endometriosi (26-28 Marzo). Promosso dal Team Italy della Worldwide EndoMarch, nelle giornate indicate sarà il colore giallo proiettato sulla Rocca Baglionesca a diffondere il messaggio su una delle malattie femminili più diffuse e meno conosciute, intorno a cui esiste ancora una scarsa conoscenza delle cause e della gravità che possono avere le conseguenze, portando spesso le donne a non parlarne e a non affrontare il problema con le dovute necessità.

Infine, dal 29 Marzo al 4 Aprile sarà il colore blu a portare il suo messaggio da parte dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus.

(ANGSA Umbria Onlus) per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo (2 Aprile). La richiesta è di illuminare un monumento per la promozione e l’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’autismo, nel periodo 29 marzo – 4 aprile, per la campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue 2021”.

Anche in questi casi sarà affidato alla Rocca Baglionesca il compito di portare il suo messaggio alla cittadinanza con la condivisione dei colori, dapprima il giallo, successivamente il blu.