Bastia Umbra, il 29 ottobre presentazione del nuovo libro di Giampaolo Bellucci

Appuntamento venerdì alle ore 20,45 all’Auditorium Sant’Angelo

Rock e poesia atto secondo. Un anno dopo “Anime rock – Ventisette” (Edizioni Ensemble, 2020), Giampaolo Bellucci, poeta e scrittore umbro, torna in libreria con il suo nuovo lavoro dal titolo “Anime rock – Amore e anarchia”, edito da Edizioni Ensemble.

Dal Circolo Culturale Primo Maggio

E il seguito per il pluripremiato autore di Bastia Umbra (“Premio letterario internazionale Amici di Ron 2020” e “Premio Letterario Internazionale Samnium 2021”) è coinvolgente e toccante quanto il primo.

I contenuti del libro

Da “Amore e anarchia” a “Il fattaccio di Manduria”, da “Insonnia” a “Beat Generation”, la penna di Bellucci mette in rima temi come l’amicizia, la libertà, l’anarchia, la condanna di ogni forma di violenza, l’amore. Versi ispirati dal cuore, che invitano il lettore, sia esso appassionato o meno di poesia, a riflettere su molteplici aspetti della vita. In “Quattro amici”, che sembra far l’eco a una celebre canzone di qualche anno fa, emerge il valore dell’amicizia che neanche il passaggio del tempo riesce a intaccare. Immagini evocative balzano fuori dai versi di “Come gabbiani” che invitano a volare liberi tra i venti della vita. I ricordi personali (“Luisa”) diventano pretesto per cantare un amore intriso di nostalgia, mentre la musica si trasforma in rima in “Malinconico ricordo”. È la forza della poesia che, come nel caso di Bellucci, sa diventare linguaggio universale.

Il libro, arricchito dalla prefazione di Franco Fasano e dalla postfazione di Antonio Carlo Ponti, è come un buon vino da assaporare un po’ alla volta che sa scendere e scaldare il cuore, ma anche come un riff di chitarra elettrica che, all’occorrenza, sa scuotere l’anima.

“Di tutto questo si parlerà venerdì 29 ottobre, ore 20.45, all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra alla presentazione del nuovo libro di Giampaolo Bellucci, organizzata dal circolo culturale “primomaggio”.

All’iniziativa sarà presente anche la nota attrice Athina Cenci che leggerà delle poesie così come anche Alfiero Toppetti, bastiolo e noto attore anche lui, e Francesca Sciamanna.

Relazionerà la pubblicazione il critico letterario Prof. Jacopo Manna, insegnante al Liceo Mariotti di Perugia. Ci sarà anche un momento musicale con il compositore di Bastia Fabrizio Fanini.

Condurrà la serata Luigino Ciotti, presidente del circolo culturale “primomaggio”.