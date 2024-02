Chroma Festival 2024 si avvicina a grandi passi, la settima edizione. Dal 6 al 9 giugno a Umbriafiere di Bastia Umbra

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’edizione 2024 del Chroma Festival inizia subito da una conferma, quella relativa alla location. Da giovedì 6 a domenica 9 giugno torna all’Umbriafiere di Bastia Umbra il festival che accende i riflettori sulla migliore scena musicale contemporanea italiana e umbra.

Il festival che apre, come al solito, il sipario dei grandi eventi musicali estivi umbri si sta avvicinando quindi a grandi passi e intanto annuncia le date con quattro giornate ancora all’insegna di grandi ospiti nell’area esterna del polo fieristico più importante della regione e di riferimento per il Centro Italia. L’evento è realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia.

Chroma Festival, in crescita anno dopo anno, si conferma come solida realtà nazionale per la musica dal vivo. Un palco diventato sempre più di riferimento per realtà importanti della scena musicale italiana e per alcuni tra i migliori gruppi, djs e collettivi artistici dell’Umbria.

Dalla sua parlano anche i numeri viste le 10.000 presenze in quattro giorni nell’edizione 2023. La programmazione ha invece proposto oltre 30 esibizioni.

Ospiti delle passate edizioni sono stati, solo per citarne alcuni, Rose Villain (in questi giorni tra le cantanti protagoniste al Festival di Sanremo), Ketama126, Joan Thiele, Nitro, Napoli Segreta, Dario Rossi, Delta Sleep, Bassi Maestro, Gazebo Penguins, A Toys Orchestra. Senza contare i tantissimi act prettamente regionali con largo spazio dato sempre alle realtà musicali umbre.

I componenti dell’Associazione culturale Chroma sono quindi al lavoro per ampliare anche quest’anno la ricca offerta di intrattenimento. Oltre ai live show torneranno infatti come da tradizione, con un programma dedicato come sempre soprattutto all’universo giovanile, anche workshop, mostre, performance artistiche ed altre attività collaterali.

Biglietti “Early Bird” già disponibili sul sito del festival: www.chromafestival.it

I primi grandi ospiti dell’edizione 2024 saranno annunciati prossimamente.

Info e contatti: www.chromafestival.it

www.instagram.com/chromafestival_

www.facebook.com/ChromaFestival

www.tiktok.com/chromafestival