Cioccolato e pubblicità, la matita esplosiva del bastiolo Giovanni Angelini

È questo il titolo della mostra organizzata dall’Ass. Pro Loco Bastia Umbra per Extrachocolate, l’ accattivante iniziativa che si terrà nel centro storico di Bastia Umbra in concomitanza di Eurochocolate a Umbriafiere di Bastia Umbra. Una mostra di cartoline e locandine d’ epoca visitabile dal 15 al 24 ottobre nella Casa Extrachocolate, un contenitore di iniziative sul cioccolato e sulle sue mille sfumature, nella centralissima Piazza Mazzini.

Il titolo della mostra. Fu Edda Vetturini in un articolo scritto nel 1999 per il Giornale di Bastia della Pro Loco, all’indomani della scomparsa del prof. Gianni, come veniva chiamato familiarmente in paese, a definire una “matita esplosiva” il tratto grafico di Giovanni Angelini. La vena umoristica e satirica del professore si esprimeva soprattutto nelle caricature, in cui era riconosciuto come un vero e proprio maestro.

Appartenente all’antica famiglia degli Angelini, aveva respirato arte sin dalla prima infanzia, nella casa paterna. Oltre che cultori di tutte le arti in genere, suo padre Virgilio e il nonno Giuseppe, così come Leo (Leone) si erano cimentati anche nel disegno con risultati eccellenti, dimostrando una vena artistica non indifferente, trasmessa a Gianni. Cosa potremo vedere: locandine originali realizzate tra il 1931 e il 1960 appartenenti alla collezione d’epoca Pro Loco Bastia Umbra, donate dallo stesso professore al tempo della presidenza di Edda Vetturini ( fine anni ’90).

Per la massima parte realizzate per la ditta Perugina, azienda in cui egli entrò nel 1933 con il ruolo di “Direttore artistico e responsabile dell’ufficio comunicazione e pubblicità” subentrando al precedente e noto creativo Seneca, non mancano opere realizzate per altre aziende come l’Anisetta De Megni, per riviste universitarie e sportive di ambiente perugino o extra territoriali come il Lido Savioli di Riccione. Inoltre, in esposizione riproduzioni di alcuni manifesti e foto conservate dall’Archivio storico Perugina e Buitoni spa sempre sul tema “la città del cioccolato”.

La mostra inaugurerà Venerdì 15 Ottobre, alle ore 18.00. Ingresso libero. Orari e altre info su FB Amabastia

ExtraChocolate Bastia – ChocoArt

A cura di Pro Loco Bastia Umbra. Piazza Mazzini 15-24 ottobre, orari apertura 10:00-22:00

Scopri il programma di ExtraChocolate: https://fb.me/e/1jilAN4Pg