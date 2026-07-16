Disco Ring 80/90 accende Bastia con una notte di grandi successi

Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo all’aperto

Prosegue il calendario di Bastia Aria d’Estate 2026 con una serata dedicata alla musica che ha segnato due generazioni. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, Piazza Mazzini e le piazze del centro storico di Bastia Umbra ospiteranno “Disco Ring 80/90 – La magia degli anni ’80 e ’90”, evento organizzato dal Comune con l’obiettivo di offrire un nuovo momento di aggregazione all’aperto.

L’iniziativa porterà nel cuore della città una lunga festa musicale pensata per coinvolgere cittadini e visitatori attraverso le canzoni che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta, trasformando il centro storico in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Una serata dedicata ai grandi successi degli anni Ottanta e Novanta

L’appuntamento prenderà il via alle ore 19 e coinvolgerà non solo Piazza Mazzini, ma anche le piazze limitrofe del centro storico, che diventeranno il palcoscenico di una serata all’insegna della musica e del divertimento.

L’evento è stato inserito nel programma estivo promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di animare il centro cittadino durante la stagione estiva e offrire occasioni di incontro aperte a residenti e turisti.

La proposta punta a far rivivere le atmosfere che hanno accompagnato due decenni particolarmente amati, attraverso una selezione di brani che hanno segnato la storia della musica dance e pop.

Dj, vocalist e spettacolo nel cuore della città

Ad animare la serata saranno il DJ Tiziano Casagrande e il vocalist Kill the Voice, affiancati da un gruppo di ballo che contribuirà a coinvolgere il pubblico durante tutta la manifestazione.

La festa sarà arricchita da effetti speciali studiati per accompagnare il viaggio musicale tra gli anni Ottanta e Novanta, creando un’atmosfera coinvolgente nel centro storico di Bastia Umbra.

Nel corso dell’evento è prevista anche la distribuzione di gadget Discoring destinati ai partecipanti.

Un evento aperto a tutte le generazioni

L’iniziativa è stata pensata per un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di offrire un’occasione di socialità attraverso la musica.

Le canzoni che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta rappresentano infatti un patrimonio condiviso da generazioni diverse e saranno il filo conduttore di una serata che punta a favorire l’incontro e la partecipazione nel cuore della città.

L’atmosfera della manifestazione sarà quella di una grande festa all’aperto, dove musica, spettacolo e intrattenimento accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Prosegue il cartellone di Bastia Aria d’Estate 2026

“Disco Ring 80/90 – La magia degli anni ’80 e ’90” si inserisce nel programma di Bastia Aria d’Estate 2026, la rassegna con cui il Comune continua a proporre appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento durante i mesi estivi.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il centro storico attraverso eventi capaci di richiamare pubblico e favorire momenti di condivisione, contribuendo ad animare la città nel corso della stagione.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 25 luglio, dalle ore 19, in Piazza Mazzini e nelle piazze del centro storico di Bastia Umbra, dove musica, spettacolo e voglia di divertirsi accompagneranno una nuova serata del cartellone estivo cittadino.